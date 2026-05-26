Prenderà ufficialmente il via il 28 maggio NAUTOARTE26, la nuova stagione estiva del Nauto ai piedi dell’iconica opera architettonica il Nautoscopio che domina il waterfront cittadino alla Cala di Palermo.

L’opening ufficiale del 28 maggio inaugurerà la stagione con una grande festa firmata Circ’Opificio. La serata vedrà alternarsi spettacoli circensi itineranti, performance tra luci e fuoco, il live dei Pacha Kama feat. Akira Takanawa con la loro travolgente cumbia sudamericana e il DJ set electro world sulla spiaggia curato da DJ Pisk, per una serata all’insegna della musica, del circo e delle arti performative.

Il programma di NAUTOARTE26 si protrarrà per tutta l’estate con concerti, festival, DJ set, proiezioni, party in spiaggia ed eventi speciali. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Mob Fest del 26 giugno, interamente dedicato alla musica british, il Retrò Fest 2026 di luglio con atmosfere rock’n’roll vintage, le serate “Nauto’s Original” del giovedì e i live del venerdì e sabato con alcune delle migliori band del territorio. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, i Cirrone il 9 luglio, i Radioflores l’11 luglio, i The Pagoda Universe il 31 luglio e Alessandra Ponente, protagonista di due performance live il 5 luglio e il 9 agosto. La domenica sarà invece dedicata a una rassegna tra musica originale ed electro sound direttamente in spiaggia.

Dopo l’opening, appuntamento il 29 maggio con il live della Sugar Band, mentre il 30 maggio sarà la volta del rock vintage dei Jack and the Starlighters e il 31 maggio sarà il turno del DJ set internazionale di Kanykei direttamente da New York.

Accanto alla proposta artistica e musicale, il progetto si amplia con NAUTO PARK – Parco della Salute Livia Morello, spazio inclusivo dedicato a sport, benessere, famiglie e attività sociali, oggi parte integrante dell’identità culturale e urbana del Nauto.

Dopo il successo registrato nella scorsa stagione, torna anche il NAUTO Food Market, format diventato ormai parte integrante dell’esperienza Nauto. Un vero e proprio villaggio dedicato allo street food che ospiterà food truck e proposte gastronomiche selezionate: dalla pizza di RossoPomodoro ai bao e sushi di Su Bao’s Ishi, dagli hamburger di Pasqualino La Tavernetta fino alle specialità kebab e wrap di The FoodTruck.

Partner ufficiali dell’estate 2026 sono Heineken Italia, Tenute Orestiadi, Casamigos e Martini.

Con NAUTOARTE26 il Nauto si conferma uno dei contenitori culturali e creativi più riconoscibili della città, un luogo in cui mare, musica, arte contemporanea, intrattenimento e identità mediterranea si incontrano ogni sera nel cuore del waterfront di Palermo.

Ingresso libero senza prenotazione.





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