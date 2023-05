Mentre cresce l’attesa per l’intervento dello street artist Millo, che realizzerà un nuovo murale nel quartiere Sperone di Palermo tra l’8 e il 14 giugno, l’Alleanza Creativa Sperone167, promotrice dell’iniziativa, propone per sabato 13 maggio alle ore 16.00, un tour propedeutico alla scoperta del neo-muralismo che caratterizza il quartiere.

Una passeggiata urbana della durata di un’ora e mezza, un’esperienza alla scoperta del progetto “Sperone167”, dei murales nel quartiere e delle origini dello Sperone accompagnati dalla guida autorizzata Simona Sciortino di Palermo Guide Tour. L’appuntamento è sabato 13 maggio alle ore 16.00 sotto il murale “Abbi cura”, all’incrocio tra via XXVII° maggio e viale Giuseppe Di Vittorio.

“Un momento di condivisione e riflessione, una nuova occasione per raccontare un quartiere che attraverso le opere d’arte urbana e le iniziative ad esse correlate continua a scrivere la sua storia”, spiega la guida Simona Sciortino.

“Partecipazione attiva e arte pubblica, autodeterminazione e soprattutto cura della comunità sono alla base dell’Alleanza Creativa Sperone167 che dall’anno scorso opera nel quartiere Sperone di Palermo, una zona fragile dimenticata da chi dovrebbe prendersene cura. Un luogo ricco di valore umano e dalle grandi potenzialità strutturali e architettoniche. Un’azione che per noi dell’Alleanza equivale non ad un’opera di riqualificazione urbana ma ad accendere dei riflettori attraverso l’arte sulle criticità in questa fetta di città”, dichiara Giulia Briguglia, tra i promotori di Sperone167.

I partecipanti al tour attraverso un contributo libero potranno concretamente sostenere la realizzazione della prossima iniziativa di Sperone167 a Palermo, ovvero il murale che sarà realizzato da Millo nel mese di giugno. Agli stessi verrà rilasciato un voucher per ottenere un biglietto ridotto per lo spettacolo di Exstasis https://www.exstasis.it/ in programma la stessa sera.

Per partecipare allo “Sperone Walking Tour” occorre compilare il form: https://forms.gle/hqrhkH8QdMAQ129h7.

Partner del progetto: Kukla Viaggi, Lilia Ricca Uff. Stampa, Palma Nana, Retake, SudTitle, Tecnocasa, EcolSea, Moltivolti, Giardinieri della Rosa Nera, Rui Lab, C.D.G Costruzioni.

L’Alleanza Creativa Sperone167 è formata da: Caparol, Igor Scalisi Palminteri, Afea Art & Rooms, Chekos, I.C.S. “Sperone-Pertini”, Federalberghi Palermo, Shot, Davide Currao, Odd, L’Arte di Crescere Odv, A Casa di Amici, Lo Studiolo, Al Reve’s, Sartoria Sociale, Day Tour Sicily, Palermo Guide Tour, Giulia Briguglia, Circ’Opificio, Hotel Porta Felice, 167/B Street, I.C.S. “Stomeo-Zimbalo”, Bfake, Dario Castiglione, Gaspare Monte, Travel On Art.

