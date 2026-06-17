Sabato 20 e domenica 21 giugno all’interno del PalaOreto di Palermo si giocheranno le “III Super Series”, manifestazione di badminton giovanile organizzata dai Campioni d’Italia dall’ASD Piume d’Argento, per la quale ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo.





La nostra città a pochi mesi dallo svolgimento dei campionati italiani assoluti, torna ad ospitare una kermesse sportiva di caratura nazionale.

Infatti sono oltre 120 gli atleti accreditati provenienti da tutta Italia, che si sfideranno per la vittoria dei titoli Senior, Under 19, Under 17, Under 15 ed Under 13 delle cinque discipline in gara ossia: il singolare maschile, il singolare femminile, il doppio maschile, il doppio femminile ed il doppio misto.

L’ingresso all’impianto è libero.

Qui come arrivare alla palestra https://maps.app.goo.gl/S1KVfH5ookqptist5

Qui per scoprire i partecipanti https://fiba.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=4b01d194-d1dc-460a-b3b4-c6ec75e3dae2

Luogo: PALA ORETO, Via Santa Maria di Gesù, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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