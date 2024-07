In occasione della prima edizione di “Gustorie di Sicilia” a Castellammare del Golfo il ristorante Nescy Bistrot & Street Food vince “Ristogustorie”, un contest che ha visto in sfida i ristoranti locali per scoprire quale fosse il migliore piatto di pesce.

A Castellammare del Golfo si è svolta la prima edizione dell’evento tra racconti, degustazioni, spettacoli e incontri culturali in quattro giorni di appuntamenti che hanno coinvolto Piazza Petrolo, Piazza Castello e Piazza Madrice, ospitando artisti, chef, scrittori e cuntastorie per un programma tutto all’insegna della cultura dell’isola, raccontato da Giusi Battaglia, volto di Giusina in cucina su Food Network e dalla giornalista Stefania Renda.

Tra gli appuntamenti di “Gustorie di Sicilia” molto successo ha riscosso il concorso “Ristogustorie”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Conad che ha messo a confronto i ristoranti locali in un’avvincente sfida che ha visto Nescy Bistrot & Street food arrivare in finale con il ristorante Al Burgo.

Sul palco è andata in scena la sfida finale tra i due ristoranti più votati che ha visto trionfare la tartare di scorfano all’oro rosso e acqua di mare preparata dalla chef Anna Maria La Rosa del Nescy Bistrot sul piatto di caponata di pesce spada presentato dal ristorante Al Burgo. Tutti i piatti in gara hanno utilizzato i prodotti della linea Sapori & Dintorni Conad nella valorizzazione della tradizione gastronomica della Sicilia Cccidentale.

“Siamo soddisfatti, in termini di presenze e riscontro, della manifestazione “Gustorie di Sicilia” – ha affermato il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto – che, per quattro giorni, ha visto animare Castellammare del Golfo con degustazioni, spettacoli ed incontri culturali. Grazie a quanti si sono spesi ed hanno reso possibile questo importante risultato, contribuendo alla buona riuscita.”

“Un risultato eccezionale che la nostra squadra ha ottenuto – ha dichiarato la famiglia Calvaruso, titolare di Nescy Bistrot & Street Food – aggiudicandosi la prima edizione di “Ristogustorie” che ha visto in sfida numerosi ristoratori di Castellamare del Golfo. Ringraziamo, inoltre, a tutti coloro i quali ci hanno sostenuto in questa esaltante sfida culinaria.“

