Domenica 26 Nicola Costa recita LA LUPA di Giovanni Verga al giardino di Villa Kiria di Sant’Agata Li Battiati

Ogni volta che interpreto e mi confronto con questo testo accade in me qualcosa di incredibile, qualcosa che va oltre l’immaginifico e che diventa il quadro di una realtà sempre più amaramente appartenente alla cronaca quotidiana.

Sento di ringraziare Ester Matteini per aver fortemente voluto questo mio spettacolo nella splendida cornice del giardino di Villa Kiria a Sant’Agata Li Battiati, nonché Francesca Scalia e Piero Sabatino per essersi messi a disposizione al fine di garantirne l’organizzazione.





La mia lupa non sbrana né brama. La mia lupa, più di tutto, sopra tutto, ama. E lo fa spingendo sino ai limiti più estremi il suo sentimento, incontrando la follia, il dolore e la tossicità, financo la morte. Il femminicidio della Gna Pina, donna etichettata ed emarginata da un’intera comunità, restituisce contemporaneità e nuovi spunti di riflessione alla novella verghiana.

La rilettura e l’interpretazione del testo affidate alla voce e alla sensibilità di un attore, non mirano a stravolgere né ad alterare il testo originale a firma del padre del verismo italiano, ma offrono un’analisi in rosa, approfondita, passionale e sostanzialmente diversa in un momento storico tutt’altro che armonioso.





Vi aspettiamo in tanti per condividere riflessioni e bellezza che soltanto il teatro restituisce.

Domenica 26 luglio 2026 – Ore 20:30

Villa Kiria – Via Roma, 32 – Sant’Agata Li Battiati (CT)

In scena: Nicola Costa

Assistente alla regia: Tiziana D’Agosta

Luogo: Villa Kiria, Via Roma, 32, SANT’AGATA LI BATTIATI, CATANIA, SICILIA

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