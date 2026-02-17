“La propaganda svanisce, i protocolli restano”. Con queste parole il consigliere d’opposizione Michele Cavarretta interviene duramente sul caso del nodo viario tra via Manzoni e via Convento San Francesco di Paola (al confine tra Erice e Trapani), denunciando una profonda discrepanza tra gli annunci trionfalistici dell’Amministrazione Toscano e l’effettiva programmazione tecnica degli uffici.

Solo poche settimane fa, la Sindaca Daniela Toscano aveva prospettato l’apertura di cantieri imminenti, fissando tra la primavera e l’estate prossima l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio pericoloso, frutto di una presunta sinergia con il Comune di Trapani. Una narrazione che, tuttavia, si è scontrata con la realtà dei fatti emersa durante l’ultima sessione consiliare.

Grazie all’interrogazione protocollata dal consigliere Giuseppe Guaiana e alla successiva replica dell’Assessore Pellegrino, è emersa la verità documentale: una nota ufficiale del Comune di Trapani mette nero su bianco l’assenza di qualsiasi piano di realizzazione immediata.

“È l’ennesimo miraggio stagionale venduto ai cittadini”, attacca Cavarretta. “Mentre la Sindaca spende slogan da campagna elettorale permanente sui social, i documenti istituzionali smentiscono categoricamente ogni operatività. Amministrare una città richiede rispetto per la verità e visione strategica, non cronoprogrammi immaginari che non trovano riscontro negli uffici tecnici.”

Il consigliere Cavarretta invita i cittadini a prendere visione degli atti ufficiali, sottolineando come la sicurezza stradale di un incrocio così critico non possa essere gestita con annunci “patinati” privi di certo iter amministrativo.

“Cara Sindaca, è ora di fare chiarezza: cosa state facendo concretamente per l’incrocio di via Manzoni? Gli ericini e i trapanesi meritano cantieri reali, non promesse destinate a svanire al primo controllo dei protocolli.”

Luogo: Erice

