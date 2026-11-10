Si terrà venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16:00, a Palazzo dei Leoni, in Corso Cavour a Messina, il convegno “Noi ci siamo!”, che vedrà il Movimento Partiamo da Qui incontrare Futuro Nazionale.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto sulle prospettive di collaborazione tra le due realtà politiche, con attenzione al ruolo dei movimenti e dei circoli territoriali nella partecipazione alla vita pubblica e nel dialogo con le istituzioni.





Il dibattito potrà approfondire temi quali l’ascolto delle comunità locali, la rappresentanza delle istanze dei cittadini e il coinvolgimento di nuove energie nell’attività politica. Spazio potrà essere dedicato anche alle priorità di Messina e della Sicilia e alla possibilità di individuare ambiti di iniziativa comune, a partire dalle esigenze espresse dai territori.

Interverrà l’Avv. Ninni Petrella, tra i fondatori e presidente di Partiamo da Qui, alla guida del percorso di organizzazione e sviluppo del Movimento attraverso i circoli e le iniziative di confronto politico e culturale.





Con lui l’On. Avv. Tommaso Calderone, avvocato e parlamentare nazionale, già deputato all’Assemblea regionale siciliana, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera e presidente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Calderone ricopre inoltre l’incarico di responsabile regionale per la Sicilia di Futuro Nazionale nella fase costituente del partito.

Ad aprire il convegno saranno il Dott. Giuseppe Formica, reggente del Circolo di Rometta di Partiamo da Qui, e il Dott. Franco Tiano, reggente del Circolo di Messina del Movimento.

A moderare l’incontro sarà la Dott.ssa Valentina M. Di Salvo, direttrice di PDQ Magazine.

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