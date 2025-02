Un profilo di grande esperienza politica e amministrativa in una fase decisiva per il partito che si rafforza nel territorio e che è chiamato a dare risposte e soluzioni alle comunità provinciali.

La nomina di Michele Nasca a responsabile regionale per i rapporti con le istituzioni, gli enti locali e i liberi consorzi rientra in questa prospettiva.

Noi Moderati, grazie alla guida di Maurizio Lupi e Saverio Romano a livello nazionale, si pone come forza di centro essenziale per la coalizione di centrodestra, da alleati leali del governo Meloni e, in Sicilia, di quello guidato da Renato Schifani.

I prossimi appuntamenti elettorali e la riorganizzazione del partito nei Comuni oltre all’elaborazione dei temi politici sono tra le priorità che Michele Nasca è chiamato ad affrontare.

A lui la nostra piena fiducia e il supporto di tutto il partito’. Massimo Dell’Utri, coordinatore Noi Moderati in Sicilia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.