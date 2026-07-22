Prenderà il via da Petralia Sottana e Castellana Sicula “Noi Piantiamo Libri – Il festival letterario per bambini e ragazzi nei luoghi aperti”, il progetto curato dal Patto per la Lettura delle Madonie e finanziato dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando “Città che legge 2024”. La rassegna diffusa coinvolge gli otto Comuni firmatari del Patto intercomunale per la lettura delle Madonie, tutti insigniti della qualifica di “Città che legge 2024-2026”. L’obiettivo è promuovere la lettura tra bambini e ragazzi, valorizzando al tempo stesso le aree verdi, i parchi e i luoghi naturalistici del territorio. Ogni tappa sarà dedicata a un tema dell’Agenda 2030 e proporrà incontri con autori, letture ad alta voce, laboratori, giochi, spettacoli e attività di educazione ambientale. Nei Comuni coinvolti saranno inoltre attivate le “Casette del libro”, punti permanenti dedicati alla lettura e allo scambio dei volumi.

La prima tappa a Petralia Sottana. Il festival si aprirà il 28 e 29 luglio a Petralia Sottana, con una tappa dedicata al tema del Clima.

La prima giornata prenderà il via il 28 luglio alle ore 10 con l’apertura ufficiale del festival e la presentazione della bibliografia della rassegna attraverso la “Casetta del libro”, a cura della biblioteca comunale. Alle 10.30 si terranno una lettura ad alta voce e un laboratorio ispirati a Piccola guida per ecoschiappe di Eliza Saroma-Stepniewska, curati dalla Cooperativa Nike e rivolti ai bambini dai cinque anni. Alle 11 sarà proposta la lettura animata de La gallinella verde di Alison Murray, dedicata ai bambini dai tre anni. Alle 12 spazio alla creatività con un laboratorio di arte e scrittura realizzato attraverso Crea storie: cosa trami?, le carte per inventare racconti di Silvia Olivotti. Le attività riprenderanno alle 16.30 con un laboratorio artistico curato dalla Cooperativa Nike e dalla Pro Loco. La giornata si concluderà alle 18 con la presentazione del libro La resilienza del bosco di Giorgio Vacchiano, a cura di Salvo Bondì del collettivo Rewild Sicily.

Il programma proseguirà il 29 luglio alle 11 con la lettura ad alta voce di Quando la foresta camminò di Marco Folena, curata dalla Cooperativa Nike e rivolta ai bambini dai sei anni. Alle 12 sarà proposto un laboratorio dedicato al volume di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo, per bambini dagli otto anni. Nel pomeriggio, alle 17, l’Ente Parco delle Madonie – Geopark guiderà un approfondimento sugli aspetti naturalistici del territorio. Alle 17.30, nell’anfiteatro, andrà in scena “In valigia: gioco-gioioso di Monsieur Barnaba”, spettacolo di giocoleria con situazioni comiche e gag clownesche, di e con Mario Barnaba insieme a Silvia e Lillo.

Il 31 luglio la tappa di Castellana Sicula

La seconda tappa è in programma il 31 luglio a Castellana Sicula, nelle villette Padre Abate e Giovanni Falcone, ed è dedicata al tema dell’Istruzione. La giornata si aprirà alle 10 con la presentazione della “Casetta del libro” e della bibliografia selezionata per il festival, a cura della biblioteca comunale. Contestualmente sarà inaugurata la mostra “Dalla lettura all’acquerello”, realizzata dalla biblioteca comunale insieme ad Anna Giangrande. Alle 10.30 Ludovico Lo Cascio e Benedetta Aiello presenteranno il libro Le castagne di Martorana. L’incontro sarà accompagnato dalla lettura di fiabe siciliane e da un laboratorio dedicato al fumetto. Le attività riprenderanno alle 16.30 con l’intervento “Aspetti naturalistici del Parco delle Madonie”, curato da Antonio Spinnato, zoologo dell’Ente Parco delle Madonie – Geopark. Alle 17 sarà proposta una lettura sensoriale e partecipata ispirata all’albo Che cos’è la scuola? di Luca Tortolini e Marco Somà, nell’ambito del progetto “Bibliocomunità – Dove crescono le storie”, a cura di Arci Le Giuggiole APS. A chiudere il programma, alle 18, saranno i ludomastri Carlo Carzan e Sonia Scalco con “Le Madonie dalla A alla Z: un’avventura per osservare la natura con occhi curiosi”. Attraverso filastrocche, enigmi, prove di osservazione e attività creative, bambini e famiglie potranno scoprire l’ambiente naturale allenando l’immaginazione. L’incontro nasce dall’unione dei libri ABC. A come Acqua, B come Bosco, C come Cacca, pubblicato da Edizioni Arianna, e Allenamente Natura, edito da Editoriale Scienza. Con queste prime due tappe, “Noi Piantiamo Libri” avvia un percorso che mette insieme libri, natura, creatività e partecipazione, trasformando i luoghi aperti delle Madonie in spazi nei quali leggere, incontrarsi e crescere insieme.









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