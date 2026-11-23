Il nuovo singolo del cantautore siciliano è già su tutte le piattaforme digitali, in distribuzione Believe Music Italy. Un racconto di precarietà, routine e pensieri che non lasciano dormire. C’è una stanchezza infatti che non si risolve con il sonno, perché nasce dalla sensazione di essere costantemente in ritardo rispetto alla propria vita. È da questa inquietudine che prende forma “Non dormirò”, il nuovo singolo di TARANTINO.





Il brano racconta una quotidianità fatta di gesti ripetuti, orari prestabiliti, lavoro e stipendi che spesso bastano appena perandare avanti. Una routine nella quale vivere e sopravvivere finiscono per assomigliarsi, mentre il mondo continua a correre senza lasciare il tempo di fermarsi. La stanza diventa una serra, uno spazio chiuso dal quale sembra impossibile uscire, mentre la notte si trasforma nell’unico momento in cui fare i conti con sé stessi e con tutto ciò che durante il giorno è rimasto in sospeso. Giorno e notte si confondono così in un unico loop, alimentato da pensieri che non trovano riposo.

“Non dormirò” nasce dalla sensazione di essere sempre in ritardo rispetto alla vita, intrappolati in giornate che si assomigliano tutte. La notte diventa l’unico momento in cui fermarsi e fare i conti con quello che succede, anche quando i pensieri non ti permettono di riposare”





Attraversato da un’ironia amara, il singolo trasforma un disagio personale in una fotografia generazionale, dando voce a chi ogni giorno cerca di tenere il passo senza perdere sé stesso.

Cantautore siciliano, TARANTINO ha attraversato esperienze musicali differenti, dagli esordi punk rock con gli All Memories Gone al rock elettronico dei Fuori Forma, fino all’avvio del progetto solista nel 2018. Dopo i singoli “Una vita al Var” e “Aurora”, e un periodo di pausa e ricerca personale, nel 2026 è tornato con “Cuore a pezzi”. “Non dormirò” prosegue questo percorso, confermando l’attenzione per una scrittura capace di trasformare esperienze quotidiane e inquietudini personali in materia musicale.





SCOPRI IL BRANO:

https://bfan.link/non-dormiro





Autore: Francesco Tarantino

Compositore: Tarantino Francesco, Diego Brancaccio, Cristian Girometti, Francesco Amadei, Simone Oliva

Produttore: Francesco Tarantino





BIO:

TARANTINO è un cantautore indie pop che fonde un cantautorato ricco di immagini a sonorità moderne senza mai perdere la propria impronta personale.

Esordisce nel 2019 con i singoli “Una vita al var” e “Aurora”, ottenendo riscontri significativi tra cui la segnalazione su Billboard Italia e il passaggio radiofonico su Radio Deejay nel programma di Fiorello. Parallelamente all’attività di studio, si distingue nell’attività live, condividendo il palco dell’ALCART con i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo una pausa dedicata alla ricerca personale e alla maturazione compositiva, TARANTINO torna nel 2026 con il nuovo inedito “Cuore a Pezzi” a cui seguirà anche “Non dormirò”.

Il progetto si presenta oggi con un sound più consapevole, che unisce la sensibilità tipica del cantautorato italiano alle dinamiche del pop contemporaneo, sancendo ufficialmente il ritorno sulle scene di un artista che ha trasformato il proprio vissuto in un nuovo, vibrante linguaggio sonoro.

https://www.instagram.com/tarantinofrancescomusic









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