Giovedì 26 novembre, alle ore 9:00, il Social Housing AMAbilina di Marsala ospiterà l’incontro “Non è amore se fa male. Ad AMAbilina rompiamo il silenzio”, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma cittadino “MAI Violenza”, che raccoglie una serie di appuntamenti promossi sul territorio di Marsala per mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla prevenzione e sulla consapevolezza.

L’incontro di AMAbilina sarà realizzato nell’ambito del progetto P.S.I.A. – Amabilina Social Housing, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” e il Centro antiviolenza Casa di Venere.

Il coinvolgimento della scuola e del Centro antiviolenza contribuirà a promuovere un momento di confronto rivolto alle nuove generazioni e alla comunità, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui comportamenti, sulle relazioni e sul riconoscimento delle diverse forme di violenza.

Il messaggio scelto per l’appuntamento, “Non è amore se fa male”, richiama in maniera immediata la necessità di rompere il silenzio e di costruire occasioni di dialogo fondate sul rispetto e sulla prevenzione.

L’iniziativa rientra nelle attività di prossimità e inclusione promosse dal Social Housing AMAbilina, luogo aperto al quartiere e alla partecipazione, nel quale servizi e attività diventano anche strumenti per favorire consapevolezza, dialogo e crescita collettiva. L’appuntamento è quindi per giovedì 26 novembre alle ore 9:00 presso il Social Housing AMAbilina di Marsala.

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