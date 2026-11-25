Tipo segnalazione: Fotonotizia

“Non sei sola”: a Catania un incontro per dire no alla violenza sulle donne

Una serata di sensibilizzazione, confronto e partecipazione per ribadire un messaggio fondamentale: nessuna donna deve sentirsi sola davanti alla violenza.

Si è svolta il 24 novembre, presso la sede dell’A.S.D. Free Fighter di Catania, l’iniziativa “Non sei sola – Insieme contro la violenza sulle donne”, organizzata dal Comitato Provinciale A.S.I. Catania, dal Settore Karate A.S.I. Sicilia e dall’A.S.D. Free Fighter.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare i partecipanti su una problematica sociale che richiede attenzione, consapevolezza e impegno costante da parte di tutta la comunità.





Sono intervenuti Maria Tocco, Presidente Regionale A.S.I. Sicilia, in collegamento, Giuseppe Fazio, ex campione italiano di boxe, Elena Sorano, coach del benessere; Maria Grazia Reitano, impiegata G.D.O.; Sebastiano Musumeci, studente UniCT in Lettere Moderne, Angelo Musumeci, Presidente Provinciale A.S.I. Catania, Luciano Zuccarello e Domenico Cocuzza, Responsabile Regionale Tecnico del Settore Karate A.S.I. Sicilia, che ha moderato l’incontro.

L’iniziativa ha voluto sottolineare il valore dello sport e delle associazioni come strumenti di educazione, prevenzione e promozione della cultura del rispetto. Le arti marziali, in particolare, possono contribuire a sviluppare autostima, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e a quanti hanno partecipato, dimostrando sensibilità e attenzione verso un tema che non può essere affrontato soltanto in occasione di una ricorrenza.

Perché dire NO alla violenza significa assumersi una responsabilità collettiva. E perché nessuna donna deve mai sentirsi sola.

Per chiedere aiuto o segnalare situazioni di violenza e stalking è attivo il numero nazionale gratuito 1522.

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