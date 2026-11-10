Il 24 novembre 2026, alle ore 18:30, presso la sede dell’A.S.D. Free Fighter, in via Perseo 1 a Catania, si terrà l’incontro pubblico “NON SEI SOLA – Insieme contro la violenza sulle donne”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne.





L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della solidarietà, dando spazio a esperienze e testimonianze provenienti da diversi ambiti professionali e sociali. Un’occasione per ricordare che la violenza sulle donne non è soltanto un problema individuale, ma una responsabilità che coinvolge l’intera comunità.





Interverranno:

– Maria Tocco, Presidente Regionale A.S.I. Sicilia (in collegamento);

– Giuseppe Fazio, ex campione italiano di Box;

– Elena Sorano, coach del benessere;

– Maria Grazia Reitano, impiegata G.D.O.;

– Sebastiano Musumeci, studente UniCT in Lettere Moderne.





Modererà l’incontro Domenico Cocuzza, Responsabile Regionale Tecnico del Settore Karate A.S.I. Sicilia.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale A.S.I. Catania, dal Settore Karate A.S.I. Sicilia e dall’A.S.D. Free Fighter.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: 349 1981387 – www.freefighter.it

Un messaggio semplice, ma fondamentale: nessuna donna deve sentirsi sola davanti alla violenza. Perché il cambiamento nasce dalla consapevolezza, dall’ascolto e dall’impegno di tutti.

Luogo: Via Perseo, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.