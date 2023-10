Non si sblocca la Sicily Villafranca, Bisignano festeggia la prima vittoria in Serie B

VILLAFRANCA TIRRENA – La partita del quarto turno del campionato nazionale di Serie B nel girone I tra Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi e Volley Bisignano 1983 poteva regalare la prima gioia ad una delle due compagini ancora a zero punti e zero vittorie in classifica. A sorridere a fine partita è stata la formazione calabrese che ha condannato la Sicily Bvs F.lli Anastasi alla terza sconfitta in campionato per tre set a zero.

La sfida si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Giuseppe “Peppone” Brusi, storico dirigente romagnolo che è scomparso qualche giorno fa. I parziali sono stati 18-25 22-25 20-25 in un’ora e mezzo di gioco. Nel primo la tensione inizialmente gioca un brutto scherzo ai locali che vanno sotto di tre punti e sono chiamati ad inseguire lungo tutto il corso del set. Partenza decisamente migliore nel secondo, ma nel finale di parziale sciupano i tirrenici che assaporavano la vittoria del set, dal 19-15 subiscono un mini parziale di 3-10. Nel terzo Bisignano si mette davanti e resiste alle fiammate della Sicily che cerca di rientrare.

Incassata la sconfitta coach Zappalà ha commentato: “Non siamo cinici al punto giusto in alcuni momenti, paghiamo l’ambientamento nella categoria di alcuni e degli errori che definisco giovanili. Bisignano era una squadra del nostro livello, mentre domenica prossima incontreremo la corazzata Lamezia. Lavoreremo come sempre e come ho ripetuto già tante volte siamo indietro rispetto ad altre formazioni”.

Sestetto iniziale per i locali di coach Zappalà che vede in campo per la prima volta in stagione Giliberto al palleggio con Rizzo opposto, schiacciatori Simone Sulfaro e Mazza, centrali Cucca e Ciaramita con liberto Alberto Alaimo. A partita in corso ci sarà spazio anche per Giorgio Sulfaro, Marco Alaimo e Bartolomeo. Risponde coach Cerzosimo con Esposito-Miranda sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Granata e Fonicello, centrali Gaetano e Grasso con Balestrieri libero. Il migliore della Sicily F.lli Anastasi è stato Simone Sulfaro che ha realizzato 13 punti: “Il risultato finale di tre a zero è un po’ bugiardo, ho visto molti miglioramenti della squadra in una cornice di pubblico non indifferente. Ci tengo a ringraziare personalmente chi ci sostiene dandoci una grande carica e una grande mano, sono il settimo uomo in campo”.

Sicily Bvs F.lli Anastasi – Volley Bisignano 1983 3-0

Inizio teso per la Sicily Bvs che si fa tradire dall’emozione e si ritrova sotto 0-3, prova a dare la scossa Mazza, ma il primo set è in salita 1-5. Grazie ai punti di Sulfaro Simone e Ciaramita i locali si riportano sotto fino al 6-8, poi Miranda e Granata per Bisignano riallungano e coach Zappalà sul punteggio di 10-14 chiama il primo time out. Al rientro l’inerzia non cambia e Bisignano allunga fino al 15-21, altro time out di coach Zappalà e al rientro cambio palla e poi ace di Cucca e primo tempo, su free ball, di Ciaramita riportano sotto i tirrenici sul 18-21. Tocca quindi a coach Cerzosimo chiedere time out che fa bene ai calabresi che con due ace di fila di Gaetano, mal lasciati dalla difesa locale, arrivano a set point sul 18-24. Confusione tra le file della Sicily Bvs con la palla ricevuta che cade in campo.