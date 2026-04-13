È disponibile su tutte le piattaforme digitali «Non ti conosco», il nuovo singolo che segna una tappa fondamentale nel percorso artistico di Vinicio Simonetti. Un pezzo che nasce dall’autobiografia più autentica e si trasforma in racconto universale: la storia di chi ha cambiato mille direzioni prima di trovare la propria, di chi ha fatto ogni tipo di lavoro immaginabile prima di ammettere che il solo lavoro che contasse davvero era quello di stare su un palco con un microfono in mano.

Sin dall’apertura il brano disarma: una domanda semplice, quasi ingenua — «Non ti conosco, vuoi dirmi il tuo nome?» — che diventa il filo conduttore di un testo ironico, a tratti commovente. Chi parla non si nasconde dietro personaggi o metafore: si presenta per quello che è, con tutta la sua storia addosso.





La lista di occupazioni elencata nel testo non è un artificio narrativo né una trovata rap, ma un curriculum reale. Ogni lavoro citato è una tappa vissuta, ogni voce un pezzo di vita speso a fare qualcosa che non era davvero suo.

«È stato ogni momento passato che mi ha donato la consapevolezza di non essere portato ad ogni lavoro subordinato, sottopagato» — è questa la chiave di lettura del brano. Non il rimpianto per il tempo perso, ma la gratitudine per la chiarezza guadagnata.

«Non ti conosco» è anche un ritratto impietoso e preciso dell’Italia contemporanea. Con la leggerezza tipica del rap e la lucidità di chi ci ha vissuto dentro, il testo tocca temi che raramente trovano spazio nella musica pop.





Il brano si muove nel territorio del rap cantautorale italiano: testo denso e narrativo, flow asciutto, nessun orpello produttivo fine a se stesso. La musica è al servizio delle parole, e le parole non si nascondono. L’approccio è diretto, quasi da spoken word in certi passaggi, con momenti in cui il ritmo si apre e lascia spazio al respiro.

Chi ama la tradizione del cantautorato italiano ma cerca qualcosa che parli del presente — del lavoro che cambia, dell’identità che si costruisce per tentativi, dell’ironia come strumento di sopravvivenza — troverà in «Non ti conosco» un interlocutore onesto.

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