Quattro concerti in programma dal 21 febbraio al 14 giugno. Il cartellone è organizzato dall’Associazione Concerti Città di Noto. Il primo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio con “Vita… le strade di Lucio Dalla”.

L’Associazione Concerti Città di Noto presenta la 4° edizione della rassegna “It’s Wonderful – Musica a Teatro”, in programma al Teatro Tina Di Lorenzo dal 21 febbraio al 14 giugno.

Sono quattro i concerti che compongono il cartellone che sarà inaugurato sabato 21 febbraio alle 20.30 da Vita… le strade di Lucio Dalla che vedrà sul palco protagonista la voce Angela Nobile accompagnata dal Faro Ensemble composto da Alessandro Faro (chitarra), Santi Romano (contrabbasso), Corrado Genovese (violino) e Cristian Bianca (violino). Il concerto non è un vero e proprio tributo al grande Lucio Dalla, ma è un elogio alla poesia della musica che diventa letteratura, attualità, confronto e messaggio potente.





Il secondo appuntamento in programma è domenica 19 aprile con il concerto “20th Century Sax… Musica e cinema” del Duae Siciliae Sax Ensemble: un’orchestra composta da giovani saxofonisti, tutti allievi dei corsi accademici di primo e secondo livello del Maestro Gianfranco Brundo presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. I musicisti, diretti da Lorenzo Giuseppe Lima, proporranno arrangiamenti dedicati a elaborazioni originali delle più celebri colonne sonore del cinema mondiale.

Sabato 23 maggio sarà la volta dei Virtuosi Ensemble che porteranno sul palco “Le quattro stagioni di Vivaldi”. La formazione è composta da Dario Militano & Martina Ferlito (violini), Matteo Briganti (viola), Vincenzo Di Silvestro (violoncello), Davide Galaverna (contrabbasso), Enrico Dibennardo (clavicembalo) e Enzo Ligresti (violino solista).





L’ultimo appuntamento, in programma domenica 14 giugno, sarà “Mediterrango” di Gauche Tognola Tango Quartet composta da Nicolas Tognola (bandoneon), Alessandro Blanco (chitarra), Antonino Cicero (fagotto) e Damiano Vitrano (contrabbasso): una formazione capace di attraversare paesaggi sonori inediti, sospesi tra le rive del Mediterraneo e le atmosfere del tango nuevo argentino.

Rina Rossitto, Presidente dell’Associazione Concerti Città di Noto, dichiara: “Sono particolarmente orgogliosa di dare il via, dal prossimo 21 febbraio, alla quarta edizione della rassegna musicale It’s wonderful – Musica a Teatro, una manifestazione che, con il tempo, è diventata un appuntamento molto atteso. Quattro concerti imperdibili, con un programma variegato che spazia dalla musica d’autore a quella classica, dalle sonorità mediterranee alle melodie intense del tango argentino. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, attraverso la sempre incantevole bellezza della musica dal vivo”.

La rassegna prevede 4 concerti e il costo del biglietto è di 15 euro, con riduzione a 10 euro per giovani e studenti.

È, inoltre, disponibile un abbonamento per tutti e quattro i concerti al prezzo speciale di 50 euro.



Luogo: Teatro Tina Di Lorenzo, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

