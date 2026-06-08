Giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 17:30, gli spazi di Meraki, a Testa dell’Acqua (Noto), ospiteranno GrigliArt, un appuntamento dedicato all’incontro tra arte, musica, convivialità e territorio.

L’evento nasce come un momento aperto di condivisione, dove artisti, amici, abitanti e visitatori potranno ritrovarsi attorno a una griglia comune, a un honesty bar e a una serie di interventi artistici e sonori che accompagneranno la serata.

Ospite d’eccezione sarà 2501, artista di fama internazionale attualmente in residenza presso Meraki. Nel corso della serata presenterà un’opera realizzata in loco e una breve performance che permetterà al pubblico di entrare in contatto diretto con il suo processo creativo.





Il programma prevede:

2501 – work in progress in residenza

Musica a cura di Le Rune

DJ set di Gieffe (Australia)

Salvatore Muscarà – live painting

“Bitume – Dalla Memoria alla Rimozione”, progetto di Vincenzo Cascone e Stefano Meli, con la curatela del primo e le chitarre distorte del secondo

Proiezioni, installazioni e momenti di incontro informale

La formula conviviale della serata è quella della griglia condivisa: ciascuno è invitato a portare ciò che desidera cucinare e condividere. Sarà inoltre attivo un Honesty Bar.

GrigliArt vuole essere prima di tutto un’occasione di incontro, un luogo in cui arte, musica e paesaggio si intrecciano naturalmente, favorendo nuove relazioni, scambi di idee e momenti di autentica partecipazione.

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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