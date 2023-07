“Siamo costernati nel dover annunciare che siamo costretti ad annullare la serata in programma questa sera per il forte vento di maestrale che rende impossibile la proiezione”, dichiarano gli organizzatori. Gli appuntamenti in programma riprenderanno regolarmente domani 27 luglio. La premiazione della campionessa Fabiana Rinella si svolgerà nella serata di venerdì 28 luglio.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.