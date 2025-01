C’è grande attesa per l’Open Day del 18 gennaio all’Istituto Superiore “Florio” nella sede centrale di via Barresi, a Erice Casa Santa, nell’ambito del quale verranno presentate le novità delle proposte della scuola.

Si tratta di una nuova articolazione del Professionale per l’enogastronomia: alimentazione e sport, e anche dell’apertura del Tecnico Agrario presso l’ex hub vaccinale.

“E’ un appuntamento importante per raccontare le nuove opportunità che si prospettano per l’anno scolastico 2025/26 e in generale per far conoscere la nostra offerta formativa – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – che si compone del Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, enogastronomia, pasticceria, sala e vendita e accoglienza turistica, del Liceo del Made in Italy e adesso anche del Tecnico Agrario, Produzione e Trasformazione”.

L’Open Day rappresenterà un’ottima occasione di incontro per visitare e vivere per un pomeriggio gli spazi e i laboratori della scuola, conoscere il corpo docente e avere informazioni sull’offerta formativa sempre più ricca dell’Istituto Florio.

