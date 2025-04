Palermo 17 aprile 2025 – Sono state annullate le elezioni per le Rsu alla Rap, azienda di Igiene ambientale del Comune di Palermo, svolte il 3 e il 4 dicembre 2024. A deciderlo è un’ordinanza del Tribunale di Palermo, che ha accolto oggi il ricorso presentato contro la Fit Cisl dalla Fp Cgil Palermo, assieme a Fiadel e Uil Trasporti. Le tre sigle sindacali sono state difese dall’avvocato Pietro Vizzini.



Il giudice Francesco Paolo Torrasi, della quinta sezione civile del Tribunale di Palermo, a seguito del ricorso presentato dalle tre organizzazioni sindacali per le elezioni Rsu alla Rap del dicembre scorso, durante le quali è stata impedita da parte della Rap e della Fit Cisl la possibilità alle altre sigle di poter presentare le proprie liste e svolgere elezioni correttamente, ha sospeso l’efficacia delle elezioni, “svolte evidentemente – dicono i sindacati ricorrenti – in maniera illegittima”.



Le tre organizzazioni sindacali, al fine di fornire maggiori dettagli, hanno convocato una conferenza stampa per martedì 22, alle ore 10,30, presso la Camera del Lavoro di Palermo, in via Giovanni Meli, 5. Saranno presenti il segretario generale della Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso, Katia Di Cristina, segretaria generale Uil Trasporti Sicilia, Raffaele Montuoro, Uil Trasporti Sicilia e Giuseppe Badagliacca, segretario generale Fiadel Sicilia.





