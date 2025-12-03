L’inventore di Montalbano, i discorsi semplici e profondi che ascolti incantato, la coscienza civile, la Sicilia come palcoscenico dell’umanità, l’invenzione di una lingua a partire dal dialetto. Lo scrittore che si ritrova in età avanzata con otto opere in testa alla classifica dei libri più venduti. Dietro questo successo c’è una storia complessa e poco conosciuta. Kalós, rivista di arti e culture, dedica un numero straordinario allo scrittore di Porto Empedocle, in occasione del centenario della nascita: Andrea Camilleri, otto passeggiate nel suo mondo di carta a cura di Salvatore Ferlita.





Il numero speciale di Kalós su Camilleri sarà presentato sabato 13 dicembre a Palazzo reale (Sala Mattarella) durante una manifestazione indetta dalla Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana per i 100 anni dello scrittore a partire dalle ore 10,30. É previsto un videomessaggio di saluto di Andreina Camilleri, figlia dello scrittore e gli interventi di Francesco Paolo Campione, Salvatore Ferlita, Girolamo Cusimano e Alessandro Cutrona. Seguirà la presentazione del video La biblioteca dell’Ars nel centenario di Andrea Camilleri, con interventi di a Michele Balistreri (direttore della biblioteca) e Guglielmo Gagliano Candela.

La rivista Kalós è nata nel nel 1989. Ha ospitato firme prestigiose, da Bufalino a Sciascia, da Consolo a Trevelyan, da De Seta a Federico Zeri fino a tutti i più prestigiosi esponenti della cultura siciliana di ieri e di oggi.

