Una giornata di sport, inclusione e condivisione si è svolta domenica 13 luglio presso la spiaggetta Cocole di Santa Tecla, dove ha avuto luogo la XVII edizione della manifestazione “Nuota con noi”. L’evento, organizzato dall’Associazione L.I.F.E. in collaborazione con la FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), il CSI (Centro Sportivo Italiano) e con il patrocinio del Comune di Acireale, ha segnato anche la prima tappa del Campionato Regionale FINP in acque libere.

Giunta al suo diciassettesimo anno, la manifestazione ha confermato ancora una volta la sua vocazione profondamente inclusiva, aprendo le porte ad atleti con e senza disabilità e promuovendo una cultura dello sport accessibile a tutti. La partecipazione è stata ampia e variegata: nuotatori esperti, amatori, giovani e famiglie si sono immersi insieme in un’esperienza che ha unito agonismo e solidarietà, competizione e gioia collettiva.





Questi sono i primi assoluti della diciassettesima edizione “Nuota con noi”: 1° assoluto uomo FIN Carnabuci Matteo; 1° assoluto donna FIN Benigno Concetta; 1° assoluto 3000 mt Gulli Mauro; 1° FINP 500 mt Cavallaro Ferdinando; 1° FINP donna 1500 mt Fresta Denise; 1° FINP uomo 1500 mt Gioia Aldo; 1° FINP 3000 mt De Siato Vito.

La giornata si è conclusa con un momento di premiazione, durante il quale sono stati distribuiti premi e gadget messi a disposizione dagli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa e sostenuto il progetto sin dalle prime edizioni.





“Nuota con noi è nata con un sogno ben preciso: abbattere ogni barriera, fisica o mentale, e dimostrare che lo sport può e deve essere un linguaggio universale – spiega Martino Florio, presidente dell’Associazione L.I.F.E. -. In acqua, le differenze si annullano: si nuota insieme, con lo stesso slancio, con la stessa voglia di andare avanti. È questo il messaggio più potente che vogliamo trasmettere. Vedere crescere il numero dei partecipanti anno dopo anno ci dà la forza e la responsabilità di continuare. Ma soprattutto ci emoziona: perché significa che stiamo costruendo una comunità accogliente e solidale”.

Florio ha poi ricordato che la manifestazione è solo una delle tante attività promosse dall’Associazione L.I.F.E. per valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale e crescita personale. Il prossimo appuntamento sarà il prossimo 6 settembre a Riposto, con la diciassettesima edizione di Una vita da Fiaba, un evento simbolico e partecipativo, che unirà una sfilata inclusiva e un momento di riconoscimento per atleti e cittadini che si sono distinti nell’impegno per l’abbattimento delle barriere, non solo architettoniche ma anche culturali.

Luogo: Santa Tecla, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

