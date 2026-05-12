Unione, sentimento di responsabilità e desiderio di vivere in armonia con la Madre Terra: si chiude così il ciclo di appuntamenti promosso da Nuova Acropoli Catania in occasione della Giornata Internazionale della Madre Terra. Un percorso che ha alternato momenti di riflessione teorica ad esperienze dirette in natura, con l’obiettivo di riscoprire il legame profondo tra essere umano e “Madre Terra”.





Il primo appuntamento si è svolto il 22 aprile presso la sede di Nuova Acropoli Catania, con la conferenza dal titolo “La meraviglia come metodo”. Nel corso dell’incontro, i relatori hanno esplorato il tema della meraviglia nella natura, mostrando come essa si manifesti tanto nella complessità di una piccola cellula quanto nella forza e nella bellezza di un grande albero. La conferenza, a cura di Vincenzo Messina – presidente di Nuova Acropoli Catania – e dalla dott.ssa Antonella Russo, già docente di biologia dell’UNICT – ha rappresentato un momento di riflessione sul rapporto tra uomo e natura. A conclusione della serata, sono stati condivisi canti tradizionali e balli circolari, espressione di unione, fratellanza e gioia, capaci di richiamare la ciclicità della natura e della vita umana.





Il secondo appuntamento, venerdì 24 aprile al parco Madre Teresa di Calcutta, un’attività all’aperto pensata per tradurre nella pratica i valori emersi durante la conferenza. Un’occasione per vivere il territorio in modo attivo e condiviso, riscoprendo il valore dei gesti concreti, della partecipazione e della cura degli spazi comuni. L’evento ha visto la partecipazione di due classi quarte dell’Istituto Comprensivo Statale De Amicis-Majorana, di alcuni ragazzi del IPM di Catania, che si sono dedicati maggiormente alla manutenzione e pitturazione delle panchine, e dell’associazione Mani Tese Sicilia.

A concludere il ciclo, una passeggiata filosofica sull’Etna, domenica 26 aprile, vissuta come un momento di autentica connessione con la natura. Non una semplice passeggiata, ma un’esperienza di ascolto, osservazione e riscoperta di quella meraviglia che vive in ogni elemento del paesaggio e, allo stesso tempo, dentro ciascuno di noi.





Da anni Nuova Acropoli porta avanti questo approccio, fondato sull’idea che ogni persona sia profondamente connessa agli altri e alla natura. Celebrare la Giornata Internazionale della Madre Terra ha significato, ancora una volta, rinnovare questa consapevolezza e riscoprire, attraverso il pensiero e l’esperienza, un modo più armonioso di abitare il mondo.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia, 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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