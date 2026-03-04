Confartigianato Imprese di Caltanissetta ha attivato una convenzione con il fornitore Molino Bongiovanni, grazie all’impegno del presidente della categoria dei panificatori Giovanni La Vecchia.

L’accordo, riservato ai soci panificatori di Confartigianato Imprese Caltanissetta, prevede un extra sconto dedicato alle aziende dei settori di panificazione, pasticceria e pizzeria che è possibile ottenere previa presentazione di tessera associativa o lettera credenziale per l’anno in corso.





“Mi congratulo con il presidente Giovanni La Vecchia, rappresentante della categoria dei panificatori, che a un mese dalla sua elezione è riuscito a ottenere questo risultato – dice Marco Spiaggia presidente di Confartigianato Caltanissetta -. Ci auguriamo che tali traguardi possano consolidarsi nel tempo, a beneficio delle imprese associate.”

“Sin dalla mia elezione – dice Giovanni La Vecchia Presidente della categoria dei panificatori di Confartigianato Caltanissetta – ho messo al primo posto lo spirito di aggregazione e la voglia di lavorare per fa crescere la categoria da me rappresentata; Solo unendo le forze si può crescere e andare lontano.





Ringrazio l’associazione per avermi dato questa possibilità di crescita e ringrazio la famiglia Bongiovanni per aver aderito a questa iniziativa ed aver iniziato una collaborazione che spero si possa prolungare e migliorare nel tempo. Invito i miei colleghi panificatori a contattare me o la segreteria di Confartigianato Caltanissetta per la modalità di adesione.”

