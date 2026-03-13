Confartigianato Imprese di Caltanissetta ha attivato un’altra convenzione con il fornitore Molino Ferrara di San Cataldo, grazie all’impegno del presidente della categoria dei panificatori Giovanni La Vecchia. L’accordo, riservato ai soci panificatori di Confartigianato Imprese Caltanissetta, prevede un extra sconto dedicato alle aziende dei settori di panificazione, pasticceria e pizzeria che è possibile ottenere previa presentazione di tessera associativa o lettera credenziale per l’anno in corso.





“Un altro plauso va al referente dei panificatori Giovanni La Vecchia che ha chiuso un’altra fattiva collaborazione per la categoria. – dice Marco Spiaggia presidente di Confartigianato Caltanissetta – Un ringraziamento speciale va anche a Carlo Ferrara rappresentate del Molino Ferrara, nonché nostro socio storico per avere promosso questa iniziativa dedicata a tutti i colleghi soci panificatori, pasticceri e pizzaioli, un emblematico caso di artigiano che aiuta un altro artigiano, principio cardine della nostra associazione.”

“Invito i miei colleghi panificatori – dice Giovanni La Vecchia Presidente della categoria dei panificatori di Confartigianato Caltanissetta – a contattare me o la segreteria di Confartigianato Caltanissetta per la modalità di adesione.”

