“Riflettere sulle proprie esperienze e guardare attraverso la luce dell’arte il mondo che ci circonda dando spazio e opportunità ai giovani”.



Questo il liet motiv della III stagione di Sguardi della Compagnia Buio in Sala, dedicata principalmente ad una selezione di opere di autori under 35 con il preciso obiettivo di osservare ed interpretare la vita con occhi nuovi.

Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola “Buio in Sala” sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo all’interno dell’istituto Leonardo Da Vinci, Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia direttori artistici della Compagnia hanno svelato il cartellone delle tre stagioni di “Sguardi” così suddivise: “Giovani Sguardi”, dedicato alla nuova drammaturgia e agli autori under 35, “Piccoli Sguardi” per i bambini e le famiglie e “Classici Sguardi- Teatro a scuola” per avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai grandi autori del nostro teatro.

“Tutti gli spettacoli messi in scena da ottobre a maggio- dichiarano gli attori e registi Giustolisi e Bisicchia- si pongono il compito di veicolare messaggi socio educativi su temi attuali che arrivino direttamente al cuore della gente attraverso la funzione pedagogico- culturale del teatro”.

Sette gli spettacoli in programma di Sguardi 2024/25 dedicati alla nuova drammaturgia: venerdì 25 e sabato 26 ottobre si inaugurerà il cartellone con la pièce “Il bunker” della Compagnia Bunker; venerdì 16 e sabato 17 novembre si continua con lo spettacolo “Resti in attesa” tratto da un’idea di Sofia Russotto; si prosegue con “Odisseo superstar” in scena venerdì 20 e sabato 21 dicembre del collettivo V.A.N; il 17 e 18 gennaio, sempre durante il fine settimana, sarà la volta di “Nata contro” di Giulia Epaminonda; venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo andrà in scena “Primo(r)dio” di Matteo Castiglia; “L’equilibrista” di Francesco Nastasi sarà in cartellone venerdì 4 e sabato 5 aprile; concluderà la stagione dedicata alla nuova drammaturgia lo spettacolo “Quel nostro albero in fiore” di Diletta Borrello e Simone Santagati in scena il 9 e 10 maggio.

Il cartellone

“Piccoli Sguardi” dedicato al teatro per l’infanzia con fiabe messe in scena la domenica mattina alle 10.00, già inaugurato con l’applaudita rivisitazione della fiaba di Pinocchio, vedrà domenica 10 novembre la messa in scena di “Come Cenerentola” di Diletta Borrello; il 5 gennaio sarà la volta de “La piccola fiammiferaia” di Fabio Guastella; il 2 febbraio andrà in scena la storia di “Pattini d’argento” di Anastasia Caputo; fuori abbonamento, stavolta di sera, alle ore 20.30, al Teatro Ambasciatori, ritorna a grande richiesta il musical il “Principe Ranocchio” scritto e diretto da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia con le musiche originali di Ettore D’Agostino e la partecipazione straordinaria in voce di Lorella Cuccarini; la stagione Piccoli Sguardi si concluderà domenica 13 aprile, sul palco di Teatro Bis, con “Le favole di Esopo” di Lara Torrisi.

Per il cartellone “Classici Sguardi- Teatro a scuola” gli spettacoli in programma sono:”La pianta della parola” di Luigi Capuana, in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania per la regia di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi con le musiche originali di Ettore D’Agostino; “La Locandiera” di Carlo Goldoni interpretata nel ruolo di Mirandolina da Chiara Tron, volto amato dal grande pubblico nella fiction mediaset “Viola come il mare”; “Mattia Pascal” di Lugi Pirandello e “Paolo e Francesca” da Dante diretto e scritto da Anastasia Caputo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.