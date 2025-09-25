Si ride e si riflette, al Cineteatro Colosseum di Palermo, con la nuova commedia scoppiettante di Orazio Bottiglieri, “Romeo e Giulieta vissero a Palermo”.

Appuntamento sabato 27 settembre, alle ore 21.00, e domenica 28 settembre, alle ore 17.45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Sul palco Orazio Bottiglieri, Massimo Eugenio, Eleonora Randazzo e Giorgio Pitarresi.





La stagione teatrale del CineTeatro Colosseum si apre con uno spettacolo nuovo di zecca che promette di far sbellicare dalle risate.

Un connubio, quello tra Shakespeare e la comicità, che non si era mai visto, ma eccolo su un palcoscenico sotto la direzione artistica di Orazio Bottiglieri che mescola storie, personaggi e tradizioni per una commedia dall’ilarità travolgente.





Una storia semplice con un Romeo ed una Giulietta fuori dal comune; i due, come in tutte le novelle che si rispettino, vogliono sposarsi ma le famiglie coinvolte non sono molto entusiaste dell’avvenimento e non perchè tra di loro ci sia una faida secolare che li consumi, bensì Romeo non è esattamente il Romeo romantico, fiabesco e maturo che ci aspetteremmo, così come Giulietta non è la candida, innocente, risoluta Giulietta che siamo abituati a vedere.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.

Per info e prenotazioni, basta contattare il numero: 3926393204

