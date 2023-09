Un monologo su quanto è difficile essere attore, anzi, attrice oggi in Italia, ma in particolare in Sicilia e a Palermo.

È un manifesto femminile allo stesso tempo semiallegro e semiserio sull’essere una donna, sposata, madre e lavoratrice del mondo dello spettacolo “Specchio, specchio delle mie brame, sono attrice, ma faccio la fame” di Valeria Martorelli, lo spettacolo con Giovanna Carrozza che rappresenta l’inizio della nuova stagione teatrale del Convento Cabaret di via Castellana Bandiera il 14 ottobre alle 21.

«Porterò in scena – dice Giovanna Carrozza, che è anche direttrice artistica del Convento cabaret – uno spettacolo comico per parlare della vita di una povera attrice. Da come nasce la voglia e il desiderio da grande di fare l’attrice, a cosa realmente significa esserlo».

Sul palco con Giovanna Carrozza anche la fisarmonicista Virginia Maiorana e Marco Matranga.

L’ingresso costa 12 euro. Per prenotare si può telefonare al 345 217 6618 o al 339 716 6425.

Prossimamente si conosceranno le date degli spettacoli della stagione, che continuerà fino a giugno del 2024.

Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret” con Tony Matranga ed Emanuele Minafò.

Parallelamente Convento cabaret vuole fare scouting di nuovi talenti.

«Siamo alla ricerca – dice la direttrice artistica Giovanna Carrozza – di chi vuole uno spazio dove esibirsi e non lo trova. Con il nostro teatro da cento posti, diamo una possibilità a chiunque vuole esprimere il proprio lato artistico o raccontare ciò che altri non danno la possibilità di fare».

Gli interessati possono telefonare al 3397166425.

Luogo: Convento Cabaret, via castellana Bandiera, 66, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/10/2023

Data Fine: 14/10/2023

Ora: 21:00

Artista: Giovana Carrozza

Prezzo: 12.00

