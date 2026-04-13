Dopo oltre dieci anni dal debutto e più di dieci milioni di stream accumulati in tutto il mondo, i The Talking Bugs tornano a farsi sentire. La band indie-folk riemerge dal silenzio con una riedizione preziosa di “Viewofanonsense”, arricchita da due straordinari brani inediti per Alman Music. Il primo a vedere la luce è il nuovo singolo “Eternal Summer” (https://bfan.link/eternal-summer) accompagnato dal videoclip ufficiale.

C’è una bellezza particolare nelle cose che si rompono e trovano la forza di ricomporsi. Nella filosofia giapponese si chiama “Kintsugi”, l’arte di saldare con l’oro ciò che si è spezzato, trasformando le cicatrici in valore. È proprio questa immagine a ispirare il ritorno in studio dei The Talking Bugs, che hanno deciso di riaprire le porte del loro primo progetto per restituirgli nuova vita.





Dopo anni dedicati a percorsi artistici individuali, Alessandro di Furio, Fausto Ghini e Paolo Andrini riprendono tra le mani il loro esordio del 2013 e lo trasformano in una nuova tappa del loro cammino musicale. Con loro entra stabilmente in formazione Jacopo Cenesi, alle percussioni e drum machine. Insieme firmano “Viewofanonsense Kintsugi Edition”: non una semplice ristampa, ma l’evoluzione naturale di un percorso che non si è mai davvero interrotto, costruito nel tempo insieme al proprio pubblico.

«Abbiamo ancora tante cose da dire e da far ascoltare,» racconta la band. «Volevamo riportare alla luce il nostro mondo, sia per noi che per le tante persone che in questi anni ci hanno chiesto di non smettere di suonare. Sapere che dopo così tanto tempo ci sia ancora qualcuno legato alla nostra musica è un dono speciale».





Il disco, rimasterizzato nel 2026, conserva intatto quel sound indie-folk essenziale e internazionale che ha reso i The Talking Bugs una realtà difficilmente assimilabile ad altre nel panorama indipendente. Il lavoro di remastering eleva la qualità sonora alle produzioni contemporanee senza tradire l’anima originaria del progetto.

A impreziosire la nuova edizione arriva “Eternal Summer”, primo dei due brani inediti nati da intuizioni recenti della band. Il singolo conferma la cifra stilistica del quartetto: testi in inglese intimi ed emozionali, melodie capaci di accompagnare l’ascoltatore in un viaggio sensoriale e una produzione che punta su chiarezza ed essenzialità.

Accompagnato dal video ufficiale, “Eternal Summer” rappresenta il preludio alla pubblicazione definitiva del remaster e segna ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo per i The Talking Bugs. Un ritorno che non guarda soltanto al passato, ma che prova a ricomporre il tempo – proprio come nel Kintsugi – trasformando le fratture in nuova bellezza.

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