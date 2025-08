Nuova Vittoria del Movimento del Popolo Siciliano: Tony Guarino Riporta la Dignità a un’Altra Famiglia in Difficoltà





Palermo – Dopo aver risolto il drammatico caso della famiglia residente in un appartamento popolare di soli 45 metri quadri allo Zen, infestato dalla muffa e abitato da cinque persone, il Movimento del Popolo Siciliano guidato da Tony Guarino torna a far parlare di sé con un’altra battaglia vinta in nome della giustizia sociale.





Dal degrado allo Zen alla speranza alla Zisa





Nel primo caso, la famiglia dello Zen, costretta a vivere in condizioni insalubri e pericolose, si era rivolta al movimento per chiedere aiuto. Guarino, con determinazione e spirito combattivo, ha affrontato le istituzioni, portando la vicenda in tribunale grazie al supporto del legale del movimento. Il risultato? Una sentenza favorevole e l’assegnazione di un immobile dignitoso che ha finalmente garantito sicurezza e vivibilità alla famiglia.





La nuova sfida: una famiglia abbandonata nel cuore della Zisa





Ma la lotta non si è fermata. Una nuova famiglia, da anni in graduatoria per un alloggio popolare mai assegnato, viveva abusivamente all’interno di immobili comunali situati nel complesso del Castello della Zisa. La situazione era drammatica: abbandono sociale, minacce quotidiane da parte di balordi e tossicodipendenti, e un costante pericolo per l’incolumità dei membri della famiglia.





Tony Guarino, recatosi personalmente sul posto, ha constatato le condizioni di estrema precarietà e ha deciso di intervenire. Il movimento ha avviato un percorso di supporto legale e sociale, denunciando pubblicamente l’ingiustizia subita da una famiglia che, pur avendo diritto a una casa, era stata ignorata dalle istituzioni.





Un’altra battaglia vinta: arriva l’assegnazione dell’alloggio





Dopo mesi di pressioni, denunce e mobilitazioni, il Movimento del Popolo Siciliano ha ottenuto un’altra vittoria: l’assegnazione di un immobile adeguato alla famiglia della Zisa. Un traguardo che rappresenta non solo una conquista per i diretti interessati, ma anche un segnale forte alle istituzioni.





Tony Guarino: “Non ci fermeremo mai”





> “Noi non ci fermeremo mai. Continueremo a contrastare le ingiustizie e a far rispettare la legalità, soprattutto da parte delle istituzioni. Le nostre battaglie sono legittime e servono a reclamare i diritti di ogni cittadino,” ha dichiarato Tony Guarino. “Saremo sempre vigili e pronti a intervenire.”





Un movimento che dà voce agli invisibili





Il Movimento del Popolo Siciliano si conferma ancora una volta come una forza attiva e concreta nel panorama sociale palermitano, capace di trasformare la rabbia e la disperazione in azioni legali e risultati tangibili. In un contesto spesso segnato da silenzi e abbandoni, Tony Guarino e il suo gruppo rappresentano una speranza per chi non ha voce.

Luogo: Comune di Palermo , Piazza Zisa , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

