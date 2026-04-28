Quattro spettacoli a Palermo, tra commedia, fantasia e cortometraggi, raccontano il percorso degli allievi durante l’anno 2025-2026

Ore trascorse in sala prove, battute ripetute fino a trovare il ritmo giusto, l’imbarazzo delle prime volte e la sicurezza che arriva un passo alla volta. Gli allievi dei corsi di Panormos Officina Artistica portano sul palco del Teatro Marcello Puglisi di Palermo un ciclo di spettacoli che rappresentano il momento conclusivo del loro percorso formativo.

Spaziano tra commedia, teatro fantastico e sperimentazione, i saggi di fine anno offrono al pubblico uno sguardo sul lavoro svolto dagli allievi di Panormos durante l’anno 2025-2026, restituendo il valore del teatro come spazio di espressione, relazione e costruzione dell’identità.





I SAGGI IN SCENA

“Mia moglie è andata via” – classe serale (over 40)

9 maggio 2026 – ore 20.30

Una compagnia teatrale alle prese con le prove di una commedia si ritrova travolta da imprevisti, interruzioni e personaggi fuori copione. Ne nasce un gioco metateatrale ironico e caotico, una ghost comedy che mescola prove e realtà fino a un finale a sorpresa.





“Fatto il Misfatto” – classe kids (6–12 anni)

10 maggio 2026 – ore 17.00

Un viaggio nel mondo di Harry Potter, ma con una storia tutta nuova. Durante la cerimonia di smistamento a Hogwarts, il Cappello Parlante scompare e la scuola di magia si riempie di misteri. Tra incantesimi, situazioni surreali e piccoli enigmi, i giovani attori – affiancati dagli allievi più grandi – guidano il pubblico in un’avventura originale, costruita passo dopo passo durante l’anno.





“La dama delle torte” – classe serale (over 25)

10 maggio 2026 – ore 20.00

Una gara di dolci in una tranquilla città di provincia diventa il punto di partenza per una commedia brillante. L’arrivo di una famosa pasticcera come giudice e un incidente inaspettato trasformano i concorrenti in improbabili investigatori, alle prese con una verità che sembra essere sempre sotto i loro occhi.





“Saggio 2026 – Sì va in scena!” – classe pomeridiana (13–25 anni)

20 giugno 2026 – ore 19.30

Un ensemble dinamico che alterna numeri teatrali, momenti più intensi e performance corali, restituendo tutta l’energia del gruppo. All’interno dello spettacolo sarà proiettato anche “All-In”, cortometraggio realizzato dagli allievi: in una bisca clandestina, dieci giocatori si sfidano mettendo in gioco oggetti personali, e quindi se stessi. Un racconto sull’identità, sul rischio e sul bisogno di mostrarsi per ciò che si è davvero.





INFO E BIGLIETTI

Per informazioni sui biglietti contattare su WhatsApp i numeri 091 8545217 e 091 7465443 oppure visitare il sito web di Panormos Officina Artistica, la pagina Facebook e il profilo Instagram.

Luogo: Teatro Marcello Puglisi, Viale Francia, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.