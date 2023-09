Per Farmitalia Saturnia un nuovo allenamento congiunto al PalaCatania con Avimecc Modica. Domani, sabato 30 settembre alle 18:00, le porte del palazzetto del volley di Corso Indipendenza a Catania accoglieranno un altro piccolo derby di Sicilia. Una nuova amichevole tra le due squadre, che stanno per affrontare il loro percorso agonistico in SuperLega e in Serie A3.

Solo la scorsa settimana le due formazioni avevano avuto modo di giocare quattro set, mettendo in pratica quanto fatto in allenamento, con il predominio della formazione biancoblu. Adesso gli etnei e i modicani sono pronti a bissare l’esperienza e, anche per questa occasione, Farmitalia Saturnia ha scelto di aprire le porte del PalaCatania per accogliere i supporter che già al primo match avevano affollato le tribune.

“Noi stiamo proseguendo con il nostro programma, che diventa più impegnativo settimana dopo settimana – spiega Piero D’Angelo, responsabile dell’area tecnica – e per il primo weekend di ottobre abbiamo due appuntamenti importanti, quelli contro due squadre di SuperLega, il 6 a Modena e il giorno dopo a Monza. Saranno due test pre-season fondamentali”.

Alla formazione di Farmitalia Saturnia non si è ancora aggiunto il centrale serbo Nemanja Masulovic, che dopo la sua esperienza positiva agli europei da domani sarà impegnato insieme alla sua nazionale nel torneo di qualificazione per le Olimpiadi che si terranno in Giappone nel 2024.

