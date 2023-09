“Al neo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla, rivolgiamo le congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico ricevuto e l’augurio di buon lavoro e di un mandato proficuo a difesa della legalità e della sicurezza nel nostro territorio. Abbiamo apprezzato particolarmente il suo pensiero espresso in occasione del suo insediamento negli uffici di piazza Verga, perché come lui crediamo fortemente nella sinergia tra istituzioni, parti sociali e cittadinanza attiva, orientata al bene comune, alla lotta alla criminalità ed al malaffare, nonché alla battaglia contro la violenza soprattutto quella di genere. Così come è stato con il suo predecessore colonnello Rino Coppola (che salutiamo e ringraziamo per i rilevanti risultati ottenuti), al comandante Altavilla non faremo mai mancare il sostegno della nostra organizzazione sindacale per una Catania migliore e libera da ogni condizionamento contrario alla legge.” Lo dichiara per la Ugl il segretario territoriale Giovanni Musumeci.

