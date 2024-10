La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus”, nella persona del suo Presidente Gianfranco Marotta, con il presente comunicato vuole ringraziare i cittadini per la solidarietà espressa contribuendo anche con modeste somme alla raccolta fondi organizzata per sostenere la Cooperativa all’acquisto di un nuovo veicolo per le attività di assistenza sociale, in seguito al furto del precedente veicolo subìto in data 26 agosto 2024 e del quale le forze dell’ordine non hanno avuto più notizie né dello stesso e nemmeno sono stati ancora identificati gli ignoti autori del gesto criminale.

La Cooperativa desidera ringraziare altresì le Associazioni ed Enti che anche loro hanno in piccola parte contribuito tramite piccole donazioni a sostenere una parte della spesa affrontata, le Farmacie, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo e l’Arcidiocesi di Palermo che hanno anch’essi partecipato.

Si segnala, purtroppo, invece con estremo rammarico la totale indifferenza da parte delle Amministrazioni Comunali di Palermo e dei Comuni della Provincia alla istanza presentata da parte della Cooperativa sia in termini di partecipazione alla raccolta fondi che in termini di sostegno morale e di vicinanza espressa alla Cooperativa, Amministrazioni Comunali che si ricorda dal 2018 godono senza alcun costo per le stesse e per i cittadini del servizio di raccolta e distribuzione farmaci agli indigenti svolto dalla Cooperativa con il progetto “Raccogliamo la Solidarietà”.





