C’era anche un cuore canicattinese, domenica 29 settembre 2024, a Berlino, in Germania, tra i 58.212 cuori di atleti (1691 italiani di cui 300 donne) provenienti da 161 nazioni che battevano con trepidazione, commozione, entusiasmo e per la felicità d’essere protagonisti di una delle più entusiasmanti corse al mondo, la 50esima edizione della Bmw Berlin-Marathon.

Una nuova sfida per Marinella Barbagallo, la maratoneta di Canicattini Bagni dell’Asd Archimede Siracusa, sorella della Presidente del Consiglio comunale, Loretta, dopo la Maratona di New York dello scorso anno, e i tanti successi raccolti nella sua terra in anni di attività agonistica.

Una storia lunga 42,195 km di percorso quasi del tutto pianeggiante lungo i luoghi più belli di Berlino che Marinella Barbagallo ha concluso, attraversando la Porta di Brandeburgo, tra milioni di spettatori, in un tempo personale di 3:22:28 h.

Tempo più che soddisfacente per l’atleta canicattinese dopo una stagione di problemi fisici che, insieme all’eccezionale caldo di questa estate, ne hanno rallentato la preparazione ma che è riuscita a superare facendo forza alla sua grande tenacia e alla determinazione di non voler rinunziare ad un sogno.

A congratularsi con la loro concittadina per questa nuova impresa sportiva che porta il nome di Canicattini Bagni nella capitale tedesca, dove si sono dati appuntamento i migliori maratoneti al mondo, sono stati il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore allo Sport, Salvatore Di Mauro, i colleghi di Giunta, insieme alla Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo a nome di tutta l’Assise e alla Comunità canicattinese.

«Una nuova impresa sportiva nel già ricco e qualificato curriculum di Marinella Barbagallo che inorgoglisce tutta la Comunità canicattinese – ha dichiarato il Sindaco Paolo Amenta – portando an-cora una volta il nome di Canicattini Bagni in giro per le più grandi metropoli ed eventi sportivi mondiali che contano. A lei a nome mio personale, di tutta l’Amministrazione, della Presidente del Consiglio, di tutto il Consiglio comunale e dell’intera città, le più vive congratulazioni e l’augurio di raggiungere nuovi obiettivi e tagliare ancora altri numerosi traguardi».

Marinella Barbagallo anche in questa nuova impresa è stata come sempre sostenuta e incoraggiata dalla vicinanza dei suoi familiari, degli amici di sempre e di tutta la sua Comunità.

«Amo correre e amo la distanza della Maratona – sottolinea Marinella Barbagallo -. Mi inorgoglisce riuscire a tagliare quel traguardo. Sono emozioni che faccio fatica a descrivere, talmente sono forti. Ogni volta mi dico che questa sarà l’ultima ma poi già dal giorno dopo sento la sua mancanza ed ini-zio a pensarne un’altra. Berlino mi ha lasciato un segno indelebile per tutte le difficoltà che mi si sono presentate nei mesi più importanti della preparazione. Per questo penso che mai come domenica scorsa ho meritato di mettere al collo questa bellissima medaglia»

Una medaglia più che meritata conquistata nella stessa giornata che la sua Canicattini Bagni, la sua Comunità, festeggiava il Santo Patrono San Michele Arcangelo.

E tutto ha un altro sapore e fa bene al cuore. Una nuova storia e una nuova vittoria quella di Berlino che Marinella Barbagallo, felice, si gode con l’umiltà di sempre.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.