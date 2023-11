Il mercato ICT italiano è in continua crescita: per il periodo 2023-2027 sono previste oltre 72.600 nuove assunzioni nel settore dell’Informatica e delle telecomunicazioni. Resta però rilevante il mismatch tra il fabbisogno occupazionale delle imprese e il reale numero di professionisti e manager IT presenti sul mercato. Techyon, Head Hunter iperspecializzato nel segmento IT, supporta le aziende nella ricerca di qualsiasi tipologia di professionisti IT.

Il mercato ICT italiano continua a crescere

Secondo le previsioni di Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, nel periodo 2023-2027 le aziende italiane svilupperanno un fabbisogno occupazionale complessivo di circa 3.800.000 unità pari a circa 760.000 nuove entrate all’anno.

Relativamente al settore italiano dell’Informatica e delle telecomunicazioni, il Sistema Informativo Excelsior prevede – per i prossimi quattro anni – un fabbisogno di 72.600 unità.

Le figure IT più ricercate dalle aziende italiane

La continua evoluzione dei diversi ambiti IT – come Data Science, Cyber Security, Blockchain, Intelligenza Artificiale e Machine Learning – determina un costante bisogno, da parte delle aziende, di figure altamente specializzate.

Attualmente, alcuni dei professionisti maggiormente ricercati dalle aziende italiane risultano essere gli ICT Security Manager, i Cyber Security Architect, gli Sviluppatori, i Business Intelligence Analyst e i Network Engineer, ma anche professionisti legati al Cloud e specialisti del mondo SAP ed ERP più in generale.

In tale contesto, tuttavia, resta rilevante il mismatch tra il fabbisogno occupazionale delle imprese e il reale numero di professionisti e manager IT presenti sul mercato. Secondo le stime del Sistema Informativo Excelsior, infatti, nel prossimo trimestre le aziende incontreranno una difficoltà di reperimento pari al 55,3% delle assunzioni programmate, rendendo maggiormente complesso il processo di ricerca e selezione di professionisti appartenenti al segmento Information Technology.

Techyon, l’Head Hunter leader nel segmento IT

Per superare tale criticità, molte aziende si rivolgono a società di recruiting specializzate e in grado di supportarle nel delicato processo di ricerca di professionisti IT qualificati, in tempi brevi e in modo efficace.

Techyon, grazie a un approccio esclusivo volto a individuare le migliori competenze tecnologiche e digitali, al know-how esclusivamente specializzato in IT Recruitment e a strumenti tecnologici dedicati, ricerca e seleziona professionisti e manager appartenenti a tutte le grandi famiglie professionali dell’Information Technology, offrendo ai propri clienti soluzioni personalizzate e di altissima qualità.

Inoltre, per supportare maggiormente le aziende che necessitano di far proprie tecnologie e risorse all’avanguardia, Techyon ha pubblicato la nuova edizione della sua IT Salary Annual Guide – la prima guida alle retribuzioni unicamente focalizzata sull’IT.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.