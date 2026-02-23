In occasione del trentennale dell’attività congressuale, il Cenacolo odontostomatologico italiano – Accademia italiana di odontoiatria generale (COI AIOG) celebra a Palermo, il 6 e 7 marzo, il XXX Congresso nazionale, titolato “L’odontostomatologia moderna: innovazione, tecnologia, centralità della cura alla persona”.

L’evento scientifico, che si svolgerà a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, affronta tematiche di biodiritto e innovazione applicate alla pratica quotidiana.



Al centro delle relazioni scientifiche l’evoluzione della pratica clinica odontoiatrica, segnata dall’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche, e le implicazioni etiche e giuridiche che ne derivano. L’aggiornamento scientifico si accompagna, infatti, alla necessità di una costante evoluzione dei riferimenti deontologici: consenso informato, autodeterminazione del paziente, appropriatezza delle scelte terapeutiche, responsabilità professionale, con la conseguente revisione dei profili medico-legali legati alla cura della persona.



Il Congresso vuole offrire un’occasione di confronto tra professionisti, rappresentanti ordinistici, docenti universitari e società scientifiche, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni nella formazione post laurea e nella tutela della salute dei cittadini.

Tra i momenti in programma, la tavola rotonda di sabato 7 marzo, dedicata al ruolo delle società scientifiche sulla formazione sui temi congressuali.

L’evento è accreditato per tutte le professioni dell’area sanitaria e attribuisce 9 crediti Ecm. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni, iscrizioni e programma è possibile consultare il link https://www.coiaiog.it/











