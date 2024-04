Il festival Rendez – Vous, in chiusura della sua XIV edizione, regala al pubblico italiano un evento speciale dedicato a Vincent Macaigne. Il focus, in presenza dell’attore e regista francese, si svolgerà a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, e a Palermo, al Cinema Rouge et Noir.

Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, sotto la responsabilità dell’addetto audiovisivo Rémi Guittet e la direzione artistica di Vanessa Tonnini, e co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo, presieduto da Gilles Pélisson e diretto da Daniela Elstner.

Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, sottolinea la presenza in Italia “di un artista completo che rappresenta il cinema e la società francese in tutti i suoi aspetti, dalla tenerezza alla rabbia, dall’emozione all’impegno. Un attore dalle molteplici sfaccettature, sempre giusto e generoso”.

Il festival beneficia del sostegno di BNL BNP Paribas, di Borsalino, di Château Livran, dell’Hotel Sofitel Rome Villa Borghese e della Fondazione Nuovi Mecenati – fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea.

Focus Vincent Macaigne | Rendez – Vous 2024

Vincent Macaigne si è affermato, in poco più di 10 anni, come un volto centrale del panorama cinematografico francese. Ha iniziato a lavorare in teatro, come attore, ma anche come regista, dirigendo in particolare audaci adattamenti come Idiot! del 2009, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Dostoevskij, e Au moins j’aurai laissé un beau cadavre del 2011, tratto da Amleto. Nel cinema moltiplica le collaborazioni con cineasti francesi della nuova generazione, per i quali diventa l’attore di riferimento. Davanti alle cineprese di Sébastien Betbeder, Justine Triet, Guillaume Brac, Antonin Peretjatko, Louis Garrel, Armel Hostiou, impone la sua malinconia piena di fantasia e il suo seducente carattere di antieroe. Molto richiesto, ha ampliato la sua tavolozza girando sotto la guida di registi affermati, come Anne Fontaine, Dominik Moll, Olivier Assayas, Olivier Nakache e Éric Toledano, Emmanuel Mouret, Cédric Kahn. Nel 2021, la sua interpretazione del taciturno medico notturno nel thriller di Elie Wajeman ha impressionato e gli è valso il César come miglior attore. Lo troviamo anche quest’anno in un ruolo insolito e non scontato in cartellone di Ritratto di un amore (Bonnard, Pierre et Marthe) di Martin Provost.

Vincent Macaigne incontrerà il pubblico a Roma il giorno 30 aprile e a Palermo i giorni 2, 3 e 4 maggio.

Luogo: Palermo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.