Il coordinamento permanente metropolitano contro i disastri ambientali legati agli incendi (del quale fanno parte tanti gruppi di cittadini spontanei, tra cui l’associazione Isola Fenice e molti cittadini che hanno vissuto in prima persona il dramma degli incendi, in tutte le province della Sicilia) sorto dalla reazione della cittadinanza attiva alla catastrofica stagione degli incendi del 2023, ha convocato per oggi, martedì 9 luglio, alle 17.30, un’assemblea pubblica, nel giardino di fronte Palazzo d’Orleans, in Piazza Indipendenza, a Palermo, per chiedere con forza un confronto diretto con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al quale il coordinamento ha rivolto da tempo, una lettera aperta, sostenuta da un appello sottoscritto da centinaia di cittadini e anche dalla class action di Bonetta dell’Oglio.

Il Coordinamento crede che sia urgente confrontarsi rispetto alle misure prese per prevenire gli incendi e per evitare che si ripeta quest’anno la tragedia dell’anno passato e che sia urgente, anche per dare risposte adeguate alla richieste sacrosante dei danneggiati dell’anno passato, rimaste del tutto insoddisfatte.

“Saremo più carichi e arrabbiati vista la tragedia che stanno vivendo in questo momento gli abitanti della provincia di Enna – scrivono i componenti del coordinamento – pretendiamo risposte da parte dello Stato e pretendiamo un’indagine della magistratura. A gran voce chiediamo che si apra un inchiesta sull’affare incendi in Sicilia”.

