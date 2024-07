Ancora caldo in Sicilia. La Protezione civile regionale oggi pomeriggio ha pubblicato un avviso di allerta arancione per il rischio di incendi e ondate di calore valevole dalle ore 0.00 del 10 luglio e per le successive 24 ore.

Cosa dice il bollettino

“Un promontorio sul Mediterraneo centro-occidentale si spinge fino all’Europa orientale e investe anche la nostra Penisola; nel contempo una saccatura atlantica caratterizza il tempo sull’Europa occidentale. Nei prossimi giorni si prevedono condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese, con soltanto isolati fenomeni d’instabilità sui settori alpini, specie domani. La ventilazione sarà debole, in prevalenza dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sulla Puglia. Le temperature sono in graduale aumento e raggiungeranno valori elevati, fino a molto elevati al Centro-Sud”. Questo si legge nel bollettino.

E sono stati tanti gli incendi oggi sull’Isola. Un incendio si è scatenato in contrada Spalla, a ridosso dell’area commerciale e a pochi passi dalla zona industriale di Priolo, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono originate in prossimità di un canneto poi il vento ha spinto il rogo che si è alimentato: una lunga colonna di fumo è ben visibile dalla zona di Belvedere e di Città Giardino. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorritori e sul posto si sono recati i volontari della Protezione civile di Priolo ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Le squadre sono al lavoro per provare ad arginare l’azione delle fiamme, visto che nei pressi del focolaio ci sono insediamenti commerciali e industriali e la strada che collega Priolo e Siracusa.

Incendio nell’Ennese

Un vasto incendio scoppiato in contrada Bubbutello si sta dirigendo verso il paese di Barrafranca. Sul posto opera la forestale con due canadair ed è stato richiesto l’ausilio di una squadra della protezione civile regionale di Piazza Armerina. L’incendio si muove lungo la strada che va da bivio Ramata in direzione di Barrafranca. La zona sud dell’ennese da due giorni è stretta in una morsa incendiaria. Ieri in fumo di boschi di Piazza Armerina, contrada Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di Renda Sambuco, Leano. Un altro incendio sempre ieri ha riguardato la zona di Valguarnera e il bosco di Rossomanno. Tutti spenti in nottata.