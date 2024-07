“Primi gravi incendi nel nostro territorio, lievemente ferito un operaio forestale”. A comunicare quanto successo ieri per tutto il giorno a Piana degli Albanesi, Rosario Petta. Tre incendi in tre punti diversi hanno tenuto tanti in apprensione.

Gli incendi e le operazioni di soccorso

“Brutta giornata di incendi nel nostro territorio – continua il sindaco -, tre diversi punti di fuoco nel sottobosco dell’area intorno al lago in prossimità dell’oasi lago e del centro tecnico canoa e canottaggio. Lievemente ferito un operaio dell’antincendio forestale, durante le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento di tutte le forze dell’ordine locali, con l’ausilio dell’elicottero del corpo forestale, ha scongiurato il peggio. Evacuate diverse zone intorno al lago ed ospiti dell’oasi lago”.

L’appello del sindaco

Per il sindaco la prima giornata di sofferenza sul fronte del fuoco. “Un ringraziamento ai colleghi del corpo forestale, agli operai dell’antincendio forestale, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale, ai carabinieri, ai ragazzi della protezione civile comunale, ai ragazzi del 118 ed ai gestori dell’oasi lago per la collaborazione. Una pronta ripresa al nostro operaio forestale sempre pronto e disponibile al servizio della comunità. Un messaggio lo rivolgo al (oppure ai) piromani, le vostre azioni mettono a repentaglio il nostro ambiente, il nostro territorio, ma come ben vedete anche la vita di un operaio che esce di casa per svolgere un servizio, non per mettere a repentaglio la propria vita. Stop! Fermatevi ignobili delinquenti senza rispetto per la nostra terra e per l’umanità”.

Allerta arancione per incendi e ondate di calore

Ancora caldo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso di allerta arancione per il rischio di incendi e ondate di calore valevole dalle ore 0.00 del 10 luglio e per le successive 24 ore.

Cosa dice il bollettino

“Un promontorio sul Mediterraneo centro-occidentale si spinge fino all’Europa orientale e investe anche la nostra Penisola; nel contempo una saccatura atlantica caratterizza il tempo sull’Europa occidentale. Nei prossimi giorni si prevedono condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese, con soltanto isolati fenomeni d’instabilità sui settori alpini, specie domani. La ventilazione sarà debole, in prevalenza dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sulla Puglia. Le temperature sono in graduale aumento e raggiungeranno valori elevati, fino a molto elevati al Centro-Sud”. Questo si legge nel bollettino.