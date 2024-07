emergenza roghi

Un incendio si è scatenato in contrada Spalla, a ridosso dell’area commerciale ed a pochi passi dalla zona industriale di Priolo, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono originate in prossimità di un canneto poi il vento ha spinto il rogo che si è alimentato: una lunga colonna di fumo è ben visibile dalla zona di Belvedere e di Città Giardino.

L’allarme dei passanti

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorritori e sul posto si sono recati i volontari della Protezione civile di Priolo ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

Soccorritori al lavoro

Le squadre sono al lavoro per provare ad arginare l’azione delle fiamme, visto che nei pressi del focolaio ci sono insediamenti commerciali ed industriali e la strada che collega Priolo e Siracusa.

Incendio nell’Ennese

Un vasto incendio scoppiato in contrada Bubbutello si sta dirigendo verso il paese di Barrafranca. Sul posto opera la forestale con due canadair ed è stato richiesto l’ausilio di una squadra della protezione civile regionale di Piazza Armerina. L’incendio si muove lungo la strada che va da bivio Ramata in direzione di Barrafranca .

Roghi a Piazza Armerina

La zona sud dell’ennese da due giorni è stretta in una morsa incendiaria. Ieri in fumo di boschi di Piazza Armerina, contrada Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di Renda Sambuco, Leano. Un altro incendio sempre ieri ha riguardato la zona di Valguarnera e il bosco di Rossomanno. Tutti spenti in nottata.