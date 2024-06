tra portopalo e pachino

Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 3, sulla strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima è un 48enne, residente a Pachino, che è caduto mentre sta percorrendo quel tratto in sella ad uno scooter.

Le indagini

Sembrerebbe un incidente autonomo ma gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire se ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di strada in cui il 48enne è caduto allo scopo di verificare se vi sono tracce di frenate appartenenti ad un mezzo diverso dall0 scooter.

L’inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.

Incidente mortale a Siracusa

Nelle settimane scorse, un uomo di 51 anni di Siracusa ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Traversa San Tommaso, alla periferia nord di Siracusa. Secondo quanto emerge nella relazione della Polizia municipale, nell’impatto sono rimasti coinvolti un motociclo ed una macchina: la vittima era in sella al motociclo ed è deceduto poco dopo lo scontro.

Lo scontro sulla Palermo-Sciacca

E’ indagata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali stradali Miriam Janale, la giovane di 23 anni alla guida della Fiat Punto che è finita contro i guard-rail sulla Palermo Sciacca all’altezza di Giacalone. Nell’incidente ha perso la vita il figlioletto di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah e la 20enne Selma El Mouakit. La giovane arrivata in codice rosso al pronto soccorso è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva ed è tornata a San Giuseppe Jato.

Aveva bevuto

La mamma dopo avere appreso della morte del figlio è assistita da una equipe di psicologi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. In base agli esami viene contestata l’imperizia per essersi messa alla guida con un tasso alcolemico di 1,35 microgrammi per litro nel sangue. Quasi tre volte il limite previsto per legge che è 0,50.