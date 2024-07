Intervento dei vigili del fuoco

Un grosso incendio è divampato tra il cimitero di Aci Catena e l’autostrada A18 Messina-Catania ha creato difficoltà alla circolazione viaria su quel tratto. Il traffico è andato in tilt per diversi minuti.

Il rogo è scoppiato in direzione Messina, poco prima dello svincolo di Acireale con fumo e fiamme sul bordo della strada. I vigili del fuoco sono giunti sul posto alle 11.30 dal distaccamento Nord ed un’autobotte è arrivata dalla sede centrale. In volo anche un elicottero per il controllo e monitoraggio della zona.

Sterpaglie in fiamme







Si è trattato di un incendio di sterpaglie ad Aci Catena, esattamente in via Madonna delle Grazie. Sono intervenute sul posto diverse squadre dei pompieri partite dal distaccamento di Acireale.

Fiamme a Porticello, incendio distrugge un’imbarcazione

I vigili del fuoco sono intervenuti nel porticciolo di Porticello a Santa Flavia per l’incendio di un’imbarcazione. Le squadre antincendio hanno spento il rogo e d evitato che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni che si trovavano nella banchina. Sono intervenuti anche i militari della capitaneria di Porto e i carabinieri. Si stanno accertando le cause dell’incendio.

Maxi incendio all’ex Chimica Arenella

E’ stato spento un maxi incendio divampato all’ex Chimica Arenella in uno dei capannoni dove dentro c’era ogni tipo di rifiuto. Il rogo partito ieri sera in via Monsignor Filippo Pottino è stato domato dopo diverse ore. Per accertare i danni provocati all’ambiente dalla nube di fumo che si è alzata sono intervenuti i tecnici dell’Arpa.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Sono intervenute quattro squadre per riuscire a domare il rogo che ha mandato in fumo grossi cumuli di rifiuti anche ingombranti e speciali come lastra di amianto. Sul polo industriale sono attesi da anni interventi di riqualificazione.

Proprio l’11 luglio scadrà il termine per la presentazione delle proposte nell’ambito di “Reinventing Cities“, il progetto targato C40, la rete mondiale di circa cento sindaci unici nel contrasto della crisi climatica, che ha come obiettivo la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana grazie al partenariato pubblico-privato. Il complesso immobiliare potrebbe ospitare diverse attività anche culturali, associative, sportive e per il tempo libero.

Incendi e indagini nel Palermitano

Un incendio nei giorni scorsi ha danneggiato un’abitazione in legno sulla strada provinciale 134 al chilometro 78 in territorio di Bolognetta (Palermo). Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha coinvolto le pareti esterne della struttura danneggiando parte della copertura e il pergolato della veranda. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Misilmeri per accertare le cause che hanno provocato i danni all’abitazione.