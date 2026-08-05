Ci sono premi che si vincono con grandi campagne di comunicazione.

E poi ci sono riconoscimenti che nascono da qualcosa di molto più semplice: una storia raccontata da chi l’ha vissuta.

È quello che sta accadendo a Oliveri.





Il piccolo comune della costa tirrenica siciliana è entrato nell’ultima e decisiva fase dell’Immigrant Times Solidarity Prize 2026, il riconoscimento internazionale che premia le comunità capaci di costruire inclusione, solidarietà e senso di appartenenza tra residenti e nuovi arrivati.





Agosto rappresenta l’ultimo mese utile per presentare candidature e testimonianze. Poi il percorso entrerà nella fase conclusiva, che porterà all’annuncio dei finalisti e, successivamente, del vincitore.

Ma la vera notizia non è questa.

La vera notizia è il modo in cui Oliveri è arrivata fin qui.

Chi visita la pagina ufficiale dedicata alla candidatura di Oliveri trova qualcosa di insolito.

Non un elenco di opere pubbliche.

Non statistiche.

Non slogan.

Trova persone.

Persone che raccontano un paese.





Messaggi arrivati dalla Sicilia, dal resto d’Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, dall’Argentina e da tanti luoghi diversi. C’è chi ha vissuto a Oliveri tutta la vita e chi ci ha trascorso soltanto una vacanza. Eppure, leggendo quelle testimonianze, sembra quasi che tutti abbiano conosciuto lo stesso paese.

Un luogo dove la solidarietà non viene proclamata.

Si vive.

Gli stessi organizzatori evidenziano come Oliveri abbia raccolto una delle candidature più partecipate tra quelle europee, con racconti sorprendentemente coerenti nel descrivere il volto della comunità.

Tra tutte quelle testimonianze compare spesso un nome.

Francesco Iarrera.

Ma c’è un particolare che colpisce.

È difficile trovare un amministratore che parli così poco di sé.

Chi segue le sue pagine social lo sa bene.

Ogni giorno racconta qualcun altro.

Racconta il geometra che decide di salvare due palme destinate all’abbattimento e gli imprenditori che le ripiantano gratuitamente perché possano continuare a vivere.

Racconta i bambini che raccolgono i rifiuti sulla spiaggia nel progetto “Il gioco che non è un gioco”, trasformando un gesto di educazione civica in una festa per tutta la famiglia.

Racconta gli operatori ecologici che definisce gli “angeli della spiaggia”, ricordando che la vera rivoluzione sarebbe non sporcare ciò che ogni giorno viene pulito.

Racconta i ragazzi con disturbo dello spettro autistico protagonisti del Muro Inclusivo, spiegando che quell’opera non serve ad abbellire una parete, ma ad abbattere le barriere tra le persone.

E poi racconta storie come quella di Obay.

Un giovane arrivato dallo Sri Lanka che chiedeva soltanto un’opportunità per lavorare. Dopo aver ricevuto un piccolo gesto di fiducia, ha iniziato spontaneamente a pulire ogni mattina un tratto di spiaggia.





Il sindaco concluse quel racconto con una frase che oggi sembra descrivere l’intera candidatura di Oliveri:

“Il rispetto non ha passaporto, il senso civico non ha accento e l’appartenenza a un luogo si dimostra prendendosene cura.”

Non è una lezione di politica.

È una lezione di comunità.

C’è un’immagine che ritorna continuamente.

Per anni Francesco Iarrera è diventato virale senza cercarlo.

La fotografia del sindaco in bicicletta che raccoglieva rifiuti sul lungomare ha fatto il giro d’Italia.

Successivamente sono arrivate le iniziative ambientali.

I progetti dedicati all’inclusione.

I racconti della vita quotidiana.

La candidatura al World Mayor Prize.

Eppure, anche in quelle occasioni, non è stato lui ad annunciare le notizie che lo riguardavano.

Sono stati altri.

Sindaci.

Giornalisti.

Cittadini.

Esattamente come sta accadendo oggi con il Solidarity Prize.





Mentre lui continua a raccontare il paese, sono gli altri a raccontare lui.

Forse perché chi dedica il proprio tempo a dare voce agli altri finisce, senza volerlo, per diventare la voce della propria comunità.

Leggendo le candidature emerge qualcosa che va oltre il riconoscimento internazionale.

Oliveri non viene descritta come un semplice paese.

Viene raccontata come una comunità.

Le feste.

Il calcio.

La passeggiata sul lungomare.

La spiaggia.

Le iniziative ambientali.

L’accoglienza.

I nuovi arrivati che diventano parte della vita quotidiana.

I bambini.

Gli anziani.

Le associazioni.

I volontari.

È questo il ritratto che centinaia di persone stanno consegnando all’Europa.

Non un modello perfetto.

Ma un luogo che prova ogni giorno a costruire relazioni.





Il Solidarity Prize non viene assegnato da una giuria tecnica.

Nasce dalle candidature e dalle testimonianze delle persone.

Ed è proprio questo il momento in cui anche la Sicilia può fare la propria parte.

Se Oliveri rappresenta davvero un modo positivo di raccontare la nostra terra, se quelle storie hanno lasciato qualcosa a chi le ha vissute o semplicemente lette, questo è il momento di farlo sapere.

Una testimonianza, un messaggio, un ricordo possono contribuire a raccontare all’Europa ciò che questa piccola comunità siciliana è riuscita a costruire negli anni.

Perché, in fondo, il Solidarity Prize non premia soltanto un Comune.

Premia un modo di stare insieme.

E se oggi Oliveri è arrivata fino a qui, probabilmente è perché ha scelto di fare una cosa tanto semplice quanto rara: mettere le persone prima dei riflettori.

Forse è questa la ragione per cui, mentre il suo sindaco continua a raccontare gli altri, oggi sono migliaia di persone a raccontare Oliveri.

E quando una comunità viene raccontata con tanto affetto da chi l’ha conosciuta, forse il premio più importante è già stato conquistato.

Fino alla chiusura delle candidature è ancora possibile sostenere Oliveri inviando una testimonianza attraverso la pagina dedicata al Solidarity Prize 2026 di The Immigrant Times. Ogni esperienza personale, ogni ricordo, ogni gesto di solidarietà vissuto o osservato può contribuire a raccontare all’Europa il volto autentico di questa comunità.

Per approfondire:

https://www.immigranttimes.org/solidarity-prize

https://www.immigranttimes.org/solidarity-prize-criteria

https://www.immigranttimes.org/post/solidarity-prize-candidate-oliveri

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