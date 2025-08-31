C’è un piccolo comune siciliano che, nel silenzio delle sue appena duemila anime, ha saputo conquistare l’attenzione del panorama nazionale e internazionale. Si tratta di Oliveri, in provincia di Messina, guidato dal suo primo cittadino, Francesco Iarrera, figura discussa ma indubbiamente centrale nel rilancio dell’immagine del territorio.

Sindaco brillante e comunicativo, Iarrera ha saputo costruire una narrazione moderna e dinamica del suo operato, utilizzando i social media come potente strumento di comunicazione. È lì che informa, racconta, promuove e – spesso – si difende. La sua presenza digitale è costante, quasi totalizzante: metterci la faccia, nel bene e nel male, è una cifra stilistica che lo contraddistingue. Un approccio che ha senza dubbio portato visibilità a Oliveri, ma che – secondo alcuni – lo ha allontanato dalla quotidianità concreta e fisica del paese.

Infatti, se da un lato la sua attività sui social è instancabile, dall’altro c’è chi evidenzia una certa distanza dalla vita reale del borgo, quella fatta di presenza nelle strade, ascolto diretto e costante confronto con i cittadini al di fuori del web. Una distanza che, in un piccolo comune come Oliveri, si fa notare.

Nonostante ciò, i risultati ottenuti sotto la sua amministrazione – tra progetti, iniziative e promozione del territorio – sono innegabili. Al punto che il Sindaco e il Comune sono stati selezionati tra i candidati al prestigioso “World Mayor Prize 2025”, riconoscimento che premia i migliori sindaci al mondo. Un traguardo di rilievo che, sorprendentemente, non è stato ancora reso noto né dal Sindaco né dall’amministrazione comunale. Un silenzio che, per alcuni, è segno di umiltà; per altri, forse, una strategia comunicativa.

Essere sindaco oggi è complesso. Richiede visione, resilienza e una grande capacità di tenere insieme comunicazione, amministrazione e contatto umano. Iarrera, in questo, è un sindaco atipico: non perfetto, non sempre presente fisicamente, ma sicuramente coinvolto, esposto, reattivo. Le sue scelte possono dividere, ma difficilmente passano inosservate.

In un’Italia in cui tanti piccoli comuni rischiano di scomparire nell’anonimato, Oliveri è riuscito a emergere. E se il merito è anche del digitale, forse ora è il momento di tornare di più tra la gente, per ascoltare, confrontarsi e costruire insieme. Perché la leadership, specie in realtà piccole, si misura anche – e soprattutto – con la presenza reale.

Basta leggere i commenti di molti utenti sotto i post istituzionali per cogliere un desiderio comune: quello di un filo diretto, umano, quotidiano. I cittadini non chiedono perfezione, ma vicinanza, ascolto, contatto autentico.

Eppure, proprio quei commenti raccontano anche un altro aspetto: il sindaco Iarrera è una figura molto amata. In tanti ne apprezzano le qualità umane, la determinazione, la trasparenza e la visione amministrativa. A lui, come persona, il paese vuole bene. È chiaro. Ma c’è qualcosa, oggi, che sembra essersi inceppato. Qualcosa che merita attenzione, una pausa, un momento di riflessione.

A volte fermarsi serve. Non per rinunciare, ma per comprendere meglio. E ricominciare più forti.

Da Oliveri può partire un messaggio diverso, che unisce modernità e vicinanza, visione e radici.

Con tutto il calore e l’orgoglio di una comunità che guarda lontano, un grande augurio al sindaco Francesco Iarrera per la corsa al World Mayor Prize 2025.

È l’unico sindaco siciliano in gara. E oggi, grazie a lui, Oliveri porta con sé tutta la Sicilia nel mondo.





