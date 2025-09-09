L’estate a Oliveri non è ancora finita, anzi si tinge di nuove sfumature: cultura, arte, musica e tante piccole emozioni che accenderanno il borgo. Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 19.00, le vie del centro – Via Gaspare Amodeo e Via Roma – diventeranno un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “Luna Tu – Serata degli Artisti”, un evento esclusivo che promette di coinvolgere e incantare il pubblico.

La manifestazione, organizzata da Gaspare Bertino Total Event, con il supporto delle attività commerciali di Oliveri e il patrocinio del Comune di Oliveri, nasce per celebrare la magia della notte attraverso linguaggi artistici diversi e complementari.





Musica, pittura, performance e creatività si intrecceranno in un’atmosfera suggestiva, dove l’arte diventerà esperienza condivisa. Protagonisti della serata anche il DJ set di Salvo e Daniel, che accompagneranno con le loro sonorità la passeggiata tra installazioni e scorci del borgo illuminati da una nuova luce.

“Luna Tu” è molto più di un evento: è un invito a vivere Oliveri in una dimensione diversa, più intima e vibrante, riscoprendo il fascino delle sue strade e l’energia della comunità. Un’iniziativa che unisce cultura e intrattenimento, ma anche socialità e valorizzazione del territorio, grazie al sostegno delle attività locali che hanno deciso di contribuire attivamente.

L’estate oliverese, quindi, non conosce tramonto: con questa serata speciale si rinnova la volontà di offrire momenti di qualità, capaci di far incontrare persone, talenti e passioni. Un’occasione unica per salutare la stagione con lo sguardo rivolto alla luna, lasciandosi sorprendere dalla bellezza dell’arte in tutte le sue forme.

