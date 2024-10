BUDAPEST 13 OTTOBRE 2024 – Cresce l’attesa per l’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW, in programma domenica 20 ottobre con partenza ed arrivo. Grazie all’intensa attività di promozione all’estero, la Mezza Maratona organizzata dalla società Agex di Nando Sorbello sarà tra le manifestazioni sportive siciliane con il più alto numero di stranieri. Il tour degli organizzatori ha fatto tappa questa mattina in Ungheria, dove si corre la Maratona di Budapest. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.