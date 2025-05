Il progetto mira a migliorare la salute, il benessere e l’integrazione sociale dei minori attraverso diverse attività chiave, come:

– Promozione della salute e del benessere: Attraverso l’educazione alimentare e l’attività fisica, il progetto punta a instaurare uno stile di vita sano nei minori, riducendo i rischi legati alla sedentarietà e migliorando la salute fisica e mentale.

– Inclusione sociale: Le attività proposte promuovono l’integrazione sociale, valorizzando il rispetto, la cooperazione e il senso di appartenenza, cruciali per lo sviluppo di relazioni sociali positive.

– Sviluppo economico locale: Collaborando con entità locali, il progetto stimola l’economia promuovendo prodotti biologici locali e l’attività fisica, valorizzando le risorse territoriali e creando opportunità economiche.

– Educazione ambientale: Il progetto enfatizza la sostenibilità ambientale, educando i minori sull’importanza della tutela dell’ambiente attraverso scelte quotidiane consapevoli.

– Rafforzamento del tessuto sociale: Coinvolgendo famiglie e comunità, il progetto rafforza il senso di comunità e promuove la salute, l’educazione e l’inclusione come valori condivisi.

– Replicabilità e sostenibilità: Presentando un modello innovativo e integrato, il progetto dimostra come l’integrazione di educazione alimentare, attività fisica e coinvolgimento comunitario possa migliorare la qualità della vita dei minori e delle loro famiglie, offrendo un esempio replicabile in altri contesti.

Il programma è progettato per accogliere quaranta minori, di entrambi i sessi, di età compresa tra i sei e i quattordici anni. Saranno selezionati per partecipare al progetto in virtù del loro stato di svantaggio sociale, fisico, economico, o per il rischio di abbandono scolastico.

Estendendo i suoi effetti positivi oltre che su i partecipanti immediati, anche sulle unità familiari dei minori coinvolti impattando significativamente.

Tale impatto indiretto si manifesta nel sostegno amplificato e nell’accesso a risorse educative che favoriscono il benessere complessivo delle famiglie. Parallelamente, la comunità allargata beneficia di queste misure attraverso il miglioramento delle dinamiche sociali e l’incremento dell’efficacia dei servizi di supporto. Gli operatori del settore sociale, tanto nel ramo pubblico quanto in quello privato, tra cui enti di volontariato, organizzazioni non lucrative, sindacati e istituzioni del terzo settore, beneficiano di un ambiente più coeso. Questo, a sua volta, facilita la loro opera di intervento e integrazione sociale, contribuendo all’evoluzione positiva del tessuto comunitario e al progresso dei servizi sociali. In conclusione, le famiglie rappresentano un elemento cruciale nella catena di trasformazione socioeconomica auspicata dal presente progetto.

Le attività principali si articoleranno con delle giornate dedicate e nello specifico:

– Mesi dell’Alimentazione, un percorso di Educazione Alimentare che coinvolgerà tutti gli utenti attraverso workshop.

– Mesi del Calcio, attraverso allenamenti assieme ai settori giovanili e seguiti da tecnici esperti

– Mesi della Pallavolo, con la promozione uguaglianza di genere attraverso un coinvolgimento equilibrato di partecipanti maschili e femminili.

– Mesi del Basket, con lo sviluppo abilità motorie mirate al miglioramento fisico e relazionale dei partecipanti.

– Giornata delle Moto, workshop che prevede oltre che una prova non agonistica, anche lezioni di guida, meccanica e di sicurezza stradale, anche grazie al coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Luogo: CAMPOREALE, PALERMO, SICILIA

