Vi presentiamo il logo del nuovo progetto dal titolo “Oltre le Età: digitale, benessere e integrazione per un futuro attivo e sicuro”, che vedrà coinvolti 40 utenti over 65 attravero una si proposta di risposta innovativa e sostenibile alle sfide dell’invecchiamento della popolazione.

Progetto promosso dall’Associazione Progetto Giovani – ETS A.P.S. (in qualità di capofila), il Girasole APS, Next Generation of European Autonomists (NGA EU) e Endas Regione Sicilia.

Finanziato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

Andiamo però alla descrizione del Logo:

La o (rettangolare a rappresentare uno stumento informatico) è divisa da un Fulmine che simboleggia il Digital Divide, ovvero il divario digitale che caratterizza le diverse generazioni a confronto, le generazioni tecnologiche con quelle meno tecnologiche.

Il progetto ha lo scopo di ridurre tale divario.

Quindi il fulmine come eletricità delle sinapsi che crea un collegamento e scambio di conoscenza attraverso l’inclusione digitale e il match generazionale

Allo stesso tempo il fulmine rappresenta quel benessere psicofisico attraverso l’energia che restituisce. Benessere promosso da stili di vita salutari (attività fisica, stress e alimentazione equilibrata).

